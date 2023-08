Mit Volldampf unterwegs

Neue „Dampfmaschinengalerie“ und großes Plus bei Besuchszahlen im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Das Technische Museum Wien versteht sich als Ort des Lernens, der Inspiration und des Staunens. Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, erweitert das Museum laufend sein Angebot – aktuell mit der „Dampfmaschinengalerie“.

Die „Dampfmaschinengalerie“ des Technischen Museums Wien im Ausstellungsbereich „Energie“ ist ab sofort in einem neuen Kontext erlebbar: Sechs historische Dampfmaschinen aus den Jahren 1830 bis 1908 erzählen mithilfe moderner Videotechnik die Geschichte dieser prägenden Technologie. Die 7-minütige Multimedia-Show erweckt in atmosphärischer Umgebung die Dampfmaschinen mit Sound, Lichteffekten und Videomapping zu neuem Leben und verleiht den Objekten Plastizität und Dynamik. Der inhaltliche Bogen spannt sich von den physikalischen Grundlagen über die Innovationspotentiale der Technologie bis hin zu den technischen, sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, die die Dampfmaschinen mit sich brachten.



Die Visualisierung der historischen Objekte in der „Dampfmaschinengalerie“ ist im Rahmen des Museumsbesuchs kostenlos zu besichtigen.

Großes Plus bei den Besuchszahlen

Mit Volldampf ist das Technische Museum Wien auch bei den Besuchszahlen unterwegs: Die ersten sieben Monate des Jahres brachten einen starken Anstieg. Bis Ende Juli wurden ein Drittel mehr Gäste als im bisherigen Rekordjahr 2022 gezählt.



Großen Anteil an den Zuwächsen haben die beiden Sonderausstellungen „BioInspiration. Die Natur als Vorbild“ (noch bis 3. September 2023) und die im Frühsommer eröffnete Zukunftsausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“. Letztere greift in Kooperation mit dem Klimaministerium ein hochaktuelles Thema auf, das in der Öffentlichkeit auf ein großes Informationsbedürfnis stößt.



Für eine hohe Besuchsfrequenz sorgten auch die zahlreichen Schulklassen, die das vielfältige und zielgruppengerechte Angebot wahrgenommen haben. Das Museum bietet für jedes Alter ein umfangreiches museumspädagogisches Programm mit Führungen, Workshops und Rätselrallyes. Darüber hinaus steht das mobile Vermittlungsangebot roadLAB zur Verfügung, das österreichweit im Einsatz ist und Interessierte mit modernen Fertigungstechnologien wie 3D-Druck oder Lasercutting vertraut macht.



