Presserundgang „Fahrrad-Trends 2024“

Einladung für Medienvertreter:innen zum B2B Event "Austria on Bike" - 11.9.2023, 11 Uhr, Leogang Saalfelden

Wien (OTS) - Das B2B Test- und Netzwerkevent Austria on Bike findet von 09. bis 11. September 2023 in Saalfelden Leogang statt. Die ARGE Fahrrad und der VSSÖ laden Medienvertreter:innen zum Presserundgang „Fahrrad-Trends 2024“ am Montag, den 11. September, 11 Uhr, ein.

Für die österreichische Fahrradindustrie und den Fahrradhandel ist Austria on Bike die Plattform, um sich über aktuelle Branchentrends zu informieren, persönlich auszutauschen und die neuesten Fahrradmodelle in Österreichs größter Bikeregion zu testen. Die Aussteller:innen präsentieren die Produktneuheiten von mehr als 60 Marken, darunter Shimano, KTM, Simplon, Bosch, Riese & Müller, Pierer New Mobility u.v.m..

Zum Ablauf des Presserundgangs:

Hans-Jürgen Schoder , Sprecher der ARGE Fahrrad und CEO Thalinger Lange, begrüßt Sie zunächst mit einem Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Fahrradbranche.

, Sprecher der ARGE Fahrrad und CEO Thalinger Lange, begrüßt Sie zunächst mit einem Die wichtigsten Produkttrends werden Ihnen anhand von Beispielprodukten verschiedener Aussteller:innen gezeigt. (Dauer ca. 45 Minuten)

verschiedener Aussteller:innen gezeigt. (Dauer ca. 45 Minuten) Danach sind Sie herzlich eingeladen, die Ausstellungsflächen selbstständig zu erkunden und verschiedene Produkte zu testen.

und Heuer bieten wir zum ersten Mal eine geführte Pressetour im Epic Bikepark Leogang (Einsteiger-Level): Am Nachmittag schwingen Sie sich mit Ihren Kolleg:innen und einem Guide auf ein Mountainbike und erkunden den Bikepark. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, Anfänger:innen sind herzlich willkommen. Dauer: ca. 2h, Uhrzeit: 14.00 – 16.00 Uhr (tbd). Anmeldung notwendig.

Was? Presserundgang „Fahrrad-Trends 2024“

Wann? Montag, den 11. September, 11.00 Uhr

Wo? 5771 Saalfelden Leogang, Talstation Asitzbahn

Bitte melden Sie Sich mit Ihrer Zusage inkl. der Info, ob sie am Biken teilnehmen möchten, spätestens bis 4. September bei silva.leschner @ vsso.at.

Presserundgang "Fahrradtrends 2024"

Für die österreichische Fahrradindustrie und den Fahrradhandel ist Austria on Bike die Plattform, um sich über aktuelle Branchentrends zu informieren, persönlich auszutauschen und die neuesten Fahrradmodelle in Österreichs größter Bikeregion zu testen.



Beim Presserundgang informiert Hans-Jürgen Schoder, Sprecher der ARGE Fahrrad und CEO Thalinger Lange, über die aktuellen Entwicklungen in der Fahrradbranche. Die wichtigsten Produkttrends werden anhand von Beispielprodukten verschiedener Aussteller:innen gezeigt und können vor Ort getestet werden. Am Nachmittag findet außerdem eine geführte Pressetour im Epic Bikepark Leogang (Einsteiger-Level) statt.



Anmeldung nötig: Bitte um Zusage bis 4. September bei Silva Leschner (silva.leschner @ vsso.at).

Datum: 11.09.2023, 11:00 - 16:00 Uhr

Ort: Talstation Asitzbahn

Hütten 39, 5771 Leogang, Österreich

Url: https://www.vsso.at/austria-on-bike/

Rückfragen & Kontakt:

Verband der Sportartikelerzeuger und Sportfachhändler Österreichs - VSSÖ

Silva Leschner

silva.leschner @ vsso.at