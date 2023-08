ARBÖ: Ferienende in 4 deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande sowie „Vienna Classic Days“ sorgen für Staus und Sperren

Wien (OTS) - Die Beschreibung des Verkehrsgeschehen am Wochenende wird mindestens die Wörter kilometerlange Staus, lange Verzögerungen, Sperren, Transitrouten und Wien umfassen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Grund dafür ist das Sommerferien-Ende in 4 deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande sowie die „Vienna Classic Days“.

Für die Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein heißt es ebenso wie in Teilen der Niederlande ab nächster Woche „zurück an die Schulende. Das Ferien-Ende von mehr als einer Million jungen Menschen beschert den Transitrouten und den Grenzübergängen an den Reisetagen wieder Staus und lange Wartezeiten. Der Hauptreisetag wird sicher wieder der Samstag, aber auch Freitagnachmittag und Sonntag können mit langen Blechkolonnen aufwarten. In Tirol wird ein langer Geduldsfaden ein guter Begleiter zwischen Nösslach und der Mautstelle Schönberg auf der Brennerautobahn (A13) und vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) sein. In Salzburg sind die „üblichen Verdächtigen“ in der Stau-Berichterstattung die Tauernautobahn (A10) im Bereich Scheitelstrecke zwischen Eben und Rennweg sowie zwischen Golling und Werfen und die Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg sowie vor der Grenze Walserberg. „Sowohl in Salzburg als auch in Tirol sind die Abfahrtssperren auf der A10 und die Sperre der Ausweichrouten zu den Hauptverkehrsouten in den Bezirken Kufstein, Reutte und Innsbruck auch am kommenden Wochenende aktiv“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

In Kärnten erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten die längsten Staus auf der Südautobahn (A2) und Tauernautobahn (A10) im Großraum Villach sowie auf der A10 bei Spittal/Drau und auf der Karawankenautobahn (A11). Wobei die meiste Geduld nach den Erfahrungen des heurigen Sommers bereits auf der slowenischen A2 vor dem Karawankentunnel in Richtung Österreich aufgebracht werden muss. Die Pyhrnautobahn (A9) bietet potenzielle Staupunkte in der Steiermark und Oberösterreich. Diese sind die Baustellenbereiche zwischen Knoten Deutschfeistritz und Übelbach, zwischen Trieben und Treglwang sowie zwischen St. Pankraz und Windischgarsten. Ähnlich wie auf der A11 vor dem Karawankentunnel wird sich der Grenzübergang Sentilj/Spielfeld bereits auf slowenischer Seite auf der A1 als Nadelöhr erweisen

Zwtl.: „Vienna Classic Days“ verursachen Sperre des Rings und des Franz-Josefs-Kais

Am kommenden Wochenende finden in der Bundeshauptstadt Wien die „Vienna Classic Days“ statt. Die Veranstalter sorgen am Samstag mit der Parade der teilnehmenden Fahrzeuge am Ring und Franz-Josefs-Kai für eine stundenlange Sperre der wichtigen innerstädtischen Verbindungen. Sowohl der Ring als auch der Kai werden bereits ab 15:30 Uhr gesperrt. Die Parade selbst soll laut Veranstaltern ab ca. 17:30 Uhr zweimal über die beiden Verbindungen führen. Danach ist mit einer abschnittsweisen Aufhebung der Sperre zur rechnen. Eine Umleitung wird lokal über die 2-er-Linien geführt.

„Wir raten Autofahrern, den Ring und Franz-Josefs-Kai möglichst großräumig zu umfahren. Wer in die Innenstadt muss, sollte am Nachmittag bis in den Abend auf die Wiener Linien umsteigen“, raten die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.





(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at