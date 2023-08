AVISO: Stammzellspende im Bundesheer

Drei Menschen pro Tag erkranken in Österreich an Blutkrebs: Für 90% der Patient:innen wird eine passende Stammzellspende gefunden - mit reeller Chance auf Heilung.

Wien (OTS) - Anlässlich des bevorstehenden „Welt-Stammzellspendetages“ lädt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer und die Repräsentantin vom „Lions Clubs International“ Pastgovernorratsvorsitzende Eva-Maria Franke am 28. August 2023 zu einer Pressekonferenz um 10:00 Uhr in die Rossauer-Kaserne in Wien ein. Vor Ort sind auch Personen, die bereits Stammzellen gespendet haben, Menschen, welche Stammzellen erhalten haben sowie Experten und Mediziner, die für Fragen zur Verfügung stehen.

Dass man beim Bundesheer zur Blutspende geht, ist bekannt und üblich. Ab sofort werden Grundwehrdiener nach der Blutspende auch gebeten, sich als Stammzellspender zu registrieren. Nach einem einfachen Wangenabstrich und anschließender Typisierung werden die entsprechenden Daten in eine internationale Datenbank eingemeldet. Damit erhöhen sich die Chancen auf Heilung von Menschen mit diversen bösartigen Bluterkrankungen um ein Vielfaches: 90% der Patienten finden einen passenden Fremdspender. Die Suche dauert im Durchschnitt 24 Tage. Jeden Tag erkranken in Österreich drei Menschen an Blutkrebs.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund der örtlichen Sicherheitsbestimmungen ist die Mitnahme eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis) unbedingt erforderlich. Eine Anmeldung ist bis 28. August, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

09:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter

10:00 Uhr Pressekonferenz

11:00 Uhr Voraussichtliches Ende

Zeit& Ort:

28. August 2023 ab 09:30 Uhr

Treffpunkt beim Eingang Rossauer-Kaserne

Rossauer Lände 1, 1090 Wien



