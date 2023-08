Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 23. August 2023. Von PETER NINDLER. "Titel-süchtig".

Innsbruck (OTS) - Politik und Verwaltung müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen und sich von der k.k. Titel-Nostalgie verabschieden. Die Hofräte sind schon längst aus der Zeit gefallen wie auch die angeheirateten Doktorentitel.

Wie sehr rührt uns heute noch der alte „Hofrat Geiger“? Verkörpert von Paul Hörbiger symbolisiert der pensionierte Beamte in dem 1947 gedrehten gleichnamigen Film ein Stück altes Österreich. Das jedoch gegenwärtiger ist denn je, seit der Bund 2016 mit der Dienstrechtsnovelle die Amtstitel auch für Vertragsbedienstete ermöglicht hat. In Tirol wurden „Hofräte“ und „Amtsdirektoren“ zwar 2011 abgeschafft, aber analog zum Bund wieder eingeführt.

Nicht weniger als 1800 Titel und Standesbezeichnungen in unterschiedlichen Wortlauten werden in Österreich geführt. Dazu kommen noch die für die rot-weiß-rote Republik so typischen angeheirateten Professoren- und Doktortitel. Alles herübergerettet aus der Monarchie, aus einem hierarchisch durchgetakteten k.k. Beamtenstaat mit Anhang. Die weit verbreitete Titelgier hat natürlich gesellschaftliche Auswirkungen. Manche wollen nämlich akademisch mehr sein, als sie wirklich sind, und vollziehen schwuppdiwupp ein „Upgrade“ ihres Magisters. Oder schmücken sich einfach mit einem falschen Doktortitel wie der ehemalige Chef der Zillertalbahn Helmut Schreiner.

Was die Amtstitel betrifft, muss man sich ebenfalls nur wundern. Da wurden unter 40-jährige Abteilungsvorstände in der Landesverwaltung wie der heutige Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky plötzlich Hofrat. Und nicht nur er. Zu den jungen, wirklichen oder vortragenden Hofräten gesellen sich in Tirol allerdings noch die „EhrenhofrätInnen“. Richtig gelesen: EhrenhofrätInnen. Aber das passt ebenfalls perfekt zu Österreich bzw. Tirol. Zu den vielen Ehrenobfrauen und -männern, Ehren-Hauptleuten oder Ehren-KapitänInnen. Warum also nicht auch in der Landesverwaltung?

Die Tiroler Landesregierung entscheidet letztlich darüber, wer sich in der Verwaltung so verdienstvoll gemacht hat, um künftig das Amts-Prädikat „Ehrenhofrat“ zu tragen. Darunter natürlich einige ehemalige Protegés aus den Regierungsbüros. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Trotzdem wirkt das alles ein wenig aus der Zeit gefallen, eine moderne Verwaltung und eine Politik auf Höhe der Zeit kommen wohl ohne Amtstitel aus. Wer eine Abteilung leitet, ist Abteilungsleiter. Basta. Braucht es dazu den Hofrat auf der Visitenkarte oder auf dem Türschild? Was sagt er aus? Dass es vielleicht Gleiche unter Gleichen gibt?

Nicht von ungefähr gilt Österreich als Titelweltmeister. Es ist Zeit, sich endlich von der k.k. Nostalgie zu verabschieden und in der Verwaltung im 21. Jahrhundert anzukommen. Ohne wirkliche und (Ehren-)Hofräte.







Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com