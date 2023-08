Comeback-Tour in OÖ – SPÖ-Babler: „Menschen haben Anspruch auf funktionierendes öffentliches Pflegesystem!“

Babler will Arbeitsbedingungen von Pflegekräften verbessern und kostenlose Pflege sicherstellen: „Müssen jetzt handeln!“ – Lindner: „Braucht großen Wurf bei Gesundheitsversorgung“

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der Comeback-Tour „Zurück zur Gerechtigkeit“ ist SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler heute, Dienstag, in Oberösterreich. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Landesparteivorsitzenden der SPÖ Oberösterreich, LR Michael Lindner zum Thema Pflege hat Babler betont: „Pflege darf kein Privatrisiko sein, mit dem die Leute alleingelassen werden.“ Wird ein*e Angehörige*r zum Pflegefall, sei das ein Schicksalsschlag, der mit großen – auch finanziellen - Herausforderungen verbunden ist. „Menschen werden oft zu Bittsteller*innen an das Pflegesystem gemacht“, so Babler. Neben den Pflegebedürftigen sei auch die Situation der Beschäftigten in der Pflege ein großes Problem: Es herrsche akuter Personalmangel verbunden mit vielen Überstunden, das Leben sei nicht mehr planbar, der psychische Druck sei enorm. Babler fordert daher eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften und eine garantiert kostenfreie Pflege und umfassende Betreuung Pflegebedürftiger. Michael Lindner betonte: „Es braucht einen großen Wurf, um die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten zu können. Unsere Patient*innen haben ein Recht, sich auf die öffentliche Pflege verlassen zu können.“ ****

In Österreich wird die Anzahl Pflegebedürftiger in den nächsten Jahren von 450.000 auf 750.000 ansteigen – zusammen mit den nächsten Verwandten sind 1,5 Mio. Menschen betroffen. „Das ist eine Riesenzahl! Sie alle haben einen Anspruch auf ein funktionierendes Pflegesystem!“, so der SPÖ-Chef. Doch die Schere zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen wird immer größer: Bis zu 100.000 Pflegekräfte werden bis 2030 fehlen. Und 44 Prozent des Pflegepersonals denken aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen häufig über die Aufgabe ihres Berufs nach. „Wenn wir die beste Pflege für uns und unsere Angehörigen garantieren wollen, müssen wir jetzt handeln!“, so der SPÖ-Chef. Der SPÖ-Vorsitzende fordert kostenfreie Pflege, eine umfassende Betreuung und Begleitung durch regionale Pflegeservicestellen und den Ausbau der Alltagsbetreuung zur Unterstützung pflegender Angehöriger. Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften müssen verbessert werden: „Wir wollen die beste Pflege, nicht Pflege nach der Stechuhr!“

Ein weiteres Problem ist, dass die 25 größten Privatunternehmen in der Pflege in den letzten Jahren europaweit einen enormen Zuwachs hatten. „Auch in Österreich ist jedes fünfte Pflegebett von einem gewinnorientierten Konzern. Die Pflege wird teurer und schließt Menschen aus, die sich das nicht leisten können. Und die Gewinne der Konzerne werden ausgeschüttet und nicht in den Ausbau des Pflegeangebots gesteckt.“ Babler schlägt, analog zum Burgenland, vor: „Wo Landesmittel zum Einsatz kommen, darf es keine Gewinnorientierung geben. Die beste Maßnahme gegen private Investoren ist das öffentliche Gesundheitssystem.“

Der Pflegenotstand sei, so Babler, in ein „Burnout des gesamten Gesundheitssystems“ eingebettet – Stichwort Mangel an Kassenarztstellen im ländlichen Bereich, lange Wartezeiten auf Facharzttermine und Überlastung der Spitäler. „Die Regierung lässt das alles durchrauschen, wie bei der Teuerung.“

Bei den Gesprächen im Rahmen des heutigen Besuchs von Babler und Lindner im LKH Freistadt zeigte sich deutlich, wie es um die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem bestellt ist. „Unser Gesundheitssystem ist erkrankt und steht vor riesigen Herausforderungen, auch in der Pflege“, so der oberösterreichische SPÖ-Chef. In Freistadt leisten die 600 Beschäftigten im Schnitt 160 Überstunden im Jahr und in ganz OÖ leisten die Beschäftigten im Gesundheitsbereich so viele Überstunden, dass das dem gesamten Personal von drei regionalen Krankenhäusern entspricht. Lindner fordert von der ÖVP in Bund und Land, tätig zu werden und auch die 500 Mio. Euro Rücklagen, die Oberösterreich durch die Zerschlagung der Gebietskrankenkassen verlorengegangen sind, wieder zurückzuholen: „Das Geld brauchen wir bitterlich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung.“

Als Übergangslösung für das Gesundheitssystem unterstützt Lindner die Forderung der Gewerkschaft, Mehrarbeit ab der 32. Stundenwoche steuerfrei zu stellen. Zudem fordert er einen verbindlichen Personalschlüssel in den Krankenhäusern als „Schutzschirm für die Beschäftigten“. Auszubildende in der Pflege sollen zudem von Beginn an angestellt werden, analog zur Polizeiausbildung.

SERVICE: Alle Infos, Termine und die besten Fotos von der Comeback-Tour unter https://www.spoe.at/comebacktour/

