Wirtschaftsbund begrüßt Startschuss zur Pflegelehre im September

Jeitler-Cincelli: Mit den neuen Lehrlingsausbildungen wird nachhaltig der Gesundheits- und Pflegebereich entlastet

Wien (OTS) - Nachdem im Mai die Pflegelehre im Nationalrat beschlossen wurde, starten mit dem Schuljahr 2023/24 die Lehrlingsausbildungen zur „Pflegeassistenz“ und „Pflegefachassistenz“. In einer 3-jährigen bzw. einer 4-jährigen Lehre sollen die Pflegekräfte von morgen bestmöglich ausgebildet werden. „Mit der Pflegelehre hat die Bundesregierung eine neue Ausbildung geschaffen, die zeitgemäß und praxisorientiert ist und vor allem junge Menschen für einen Beruf in der Pflege begeistern kann. Denn der Arbeitskräftemangel ist im Gesundheits- und Pflegebereich besonders spürbar. Mit den neuen Lehrberufen wird das Potenzial für dringend benötigtes Personal gehoben, um auch zukünftig unseren Angehörigen ein Altern in Würde zu garantieren", so stv. Generalsekretärin und Abg. z. NR. Carmen Jeitler-Cincelli.

