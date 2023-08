Terminaviso: 82.000 Arbeitnehmer*innen suchten heuer schon Rat und Hilfe der AK Niederösterreich

Pressekonferenz mit Detailergebnissen zur Halbjahresbilanz im Arbeits- und Sozialrecht am 29. August mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - 82.000 niederösterreichische Beschäftigte haben sich zwischen 1. Jänner und 30. Juni bei der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz beraten lassen. In tausenden Fällen mussten die Expert*innen der AK Niederösterreich Forderungen der Betroffenen gegenüber dem Arbeitgeber einfordern oder gar vor Gericht ziehen. Großes Thema in den vergangenen Monaten waren gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen bzw. die Nichtbezahlung von Entgeltbestandteilen, z.B. Altersteilzeitgeld und Gewinnbeteiligungen.

Präsentiert wird die Halbjahresbilanz von:

- Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ

- Doris Rauscher-Kalod, Leiterin Arbeits- und Sozialrecht der AK Niederösterreich

- Thomas Kaindl, Leiter des Bereichs Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz im Arbeits- und Sozialrecht

Datum: 29.08.2023, 11:00 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnen-Zentrum St. Pölten

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit,

Gerhard Zahler-Treiber

Tel.: 05/7171 – 21924; E: gerhard.zahler-treiber @ aknoe.at