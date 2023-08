Staatssekretärin Mayer zum Ableben von Luigi Blau

Wien (OTS) - „Mit Luigi Blau verlieren wir einen herausragenden Künstler und einzigartigen Menschen. Blau hat Gestaltung, Design und Architektur als allumfassend begriffen, Häuser, Ausstellungen, Geschäfts- und Wohnungsumbauten und auch das Burgtheater tragen seine künstlerische Handschrift“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Ohne die Arbeiten von Luigi Blau wäre der öffentliche Raum ein anderer und Wien im Besonderen nicht jene Stadt, wie wir sie kennen und lieben. Seine schier grenzenlosen gestalterischen Ideen ziehen sich wie rote Fäden durch die Stadtarchitektur. Schon jetzt kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass Luigi Blau als ein Klassiker in die Architekturgeschichte eingehen wird. Die Lücke, die er hinterlässt ist riesengroß. Er wird sehr fehlen: Als einer der wichtigsten Architekten der Gegenwart und als kluges und gewinnendes Gegenüber. Es ist tröstlich, seinen Geist in seinem künstlerischen Erbe lebendig zu wissen. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Frau Karin Bergmann, seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“



