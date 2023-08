Einladung: VGT-Aktion „Rollentausch“ zu Vollspaltenboden Mastrinder in Wien

Wenn Landwirt:innen meinen, Rinder fühlen sich auf Vollspaltenboden wohl, sollten wenigstens für kurze Zeit die Rollen getauscht werden

Wien (OTS) -

Wann: Mittwoch, 23. August 2023, 10:30 – 11:30 Uhr

Wo: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien

Was: Rollentausch – ein Mensch wird sich für 1 Stunde auf einen Beton Vollspaltenboden für Mastrinder legen, während ein Rind in ein kuschelig weiches Bett schlüpft



Dass Landwirt:innen 70 % der Mastrinder in Österreich ein Leben auf einem Beton-Vollspaltenboden mit 3,5 cm breiten Spalten im Abstand von 8 cm ohne jede Einstreu zumuten, ist ein Skandal. Wer der Meinung ist, so ein Boden sei doch nicht unangenehm, soll doch die Probe aufs Exempel machen. Bei dieser Aktion will der VGT deshalb einmal so einen Rollentausch vornehmen. Es gibt keinen wie auch immer gearteten Grund, anzunehmen, dass sich Rinder auf einem derartigen Boden besser fühlen, als sich Menschen fühlen würden. Auch Rinder ziehen ein weiches Strohbett vor.

VGT-Aktion „Rollentausch“ zu Vollspaltenboden Mastrinder in Wien

ein Mensch wird sich für 1 Stunde auf einen Beton Vollspaltenboden für Mastrinder legen, während ein Rind in ein kuschelig weiches Bett schlüpft

Datum: 23.08.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at