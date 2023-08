22. Bezirk: Humorwürmer und Stereoparty im Donaupark

Kabarett und Musik auf der Freiluft-Bühne: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS/RK) - Die Sommer-Saison 2023 auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, beim Irissee) geht dem Ende zu. Am Freitag, 25. August, ist das Kabarett-Duo „Flo & Wisch“ ab 19.30 Uhr zur Stelle und amüsiert das geneigte Publikum mit dem 10-Jahre-Jubiläumsprogramm „Humorwürmer“. Die wortgewandten Künstler erinnern ihre Zuschauer*innen in der „Best of“-Show an frühere Erfolge wie „Hoffnungslos“ und „Ameriga“. Beim Konzert am Samstag, 26. August, trägt die seit 2013 aktive Cover-Band „Stereoparty“ sowohl neueste Lieder heimischer Musiker*innen als auch legendäre Hits aus Österreich vor, von „Falco“ bis zu Wolfgang Ambros und „STS“. Mit einer bunten Austro-Pop-Revue verbreitet das Quintett ab 19.30 Uhr gute Stimmung.

Alle Liebhaber*innen flotter Swing-Stücke aus den 30er- und 40er-Jahren dürfen sich den Auftritt des Orchesters „Original Swingtime Big Band“ am Sonntag, 27. August, ab 18.00 Uhr, nicht entgehen lassen. Geboten wird das Programm „Tribute To Glenn Miller“ (Gast-Sängerin: Anita Horn). Generell ist der Eintritt frei. Info: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“) bzw. E-Mail office@kv22.at.

Organisiert werden die unterhaltsamen Veranstaltungen auf der Freiluft-Bühne im Donaupark durch den „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka). Ein Programm-Tipp für Kinder: Am Samstag, 26. August, kümmert sich ab 16.30 Uhr die routinierte Animateurin Klara Kundu um die Kleinen. In der Schmink-Station entstehen farbenfrohe Bemalungen und der Fantasie der Jüngsten sind keine Grenzen gesetzt. Umfassende Angaben über die „Bühne Donaupark“ im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt: www.kulturverein-donaustadt.at

Kabarettisten „Flo & Wisch“: www.floundwisch.at

Musik-Gruppe „Stereoparty“: www.stereoparty.com/austropop

Orchester „Original Swingtime Big Band“: www.swing.at

Der Donaupark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

