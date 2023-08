KAPO eröffnet neue Niederlassungen in Wattens und Ried

Pöllau/Wattens/Ried (OTS) - Der steirische Traditionstischler KAPO expandiert und eröffnet technische Büros mit Fensterausstellungen in Wattens (Tirol) und Ried/Innkreis (Oberösterreich).

„ Unsere neuen Niederlassungen in Wattens und in Ried/Innkreis werden die Märkte in Westösterreich bzw. Süddeutschland und in der Schweiz betreuen. Die Nähe zu Bauherren und Architekten ist uns sehr wichtig, da wir nur dadurch in der Lage sind ein komplexes Bauvorhaben von der Planung bis zur Abwicklung in der notwendigen Intensität zu begleiten. Für uns ist jedes Bauvorhaben ein Projekt, das individuell betrachtet und betreut wird .“ freut sich Vertriebsleiter Christian Fuchs über die neuen KAPO-Niederlassungen und die Erweiterung seines technischen Vertriebs-Teams und der regionalen Leitung von Tomas Sladek (Wattens) bzw. David Gottfried (Ried/Innkreis).

„ Sowohl Tomas Sladek, wie auch David Gottfried feiern bei KAPO ihr Comeback, das heißt sie waren bereits Teil unseres Teams und sind nun nach einiger Zeit der Erfahrung bei Marktbegleitern wieder mit an Bord. Das bietet den Vorteil, dass man sich kennt und man gleich voll durchstarten kann “, so Christian Fuchs.

KAPO, der Spezialist für Fenster, Türen, Fassaden und architektonische Sonderlösungen aus Holz und Holz-Alu ist in diesen Märkten bereits seit vielen Jahren präsent.

„ Genau genommen seit Generationen. Bereits meine Großeltern haben unsere Erzeugnisse vom steirischen Naturpark Pöllauer Tal nach Tirol und darüber hinaus geliefert “, spezifiziert Geschäftsführer Stefan Polzhofer.

„ Der Vorteil an diesen Märkten ist, dass der Rohstoff Holz einen sehr hohen Stellenwert hat. KAPO hat die Erfahrung bei der Verarbeitung von Holz und wir haben dabei jene Flexibilität, die notwendig ist, um individuelle Kundenbedürfnisse zu befriedigen “, so Stefan Polzhofer weiter.

Mit diesen neuen Niederlassungen - zusätzlich zu den bereits bestehenden Niederlassungen in Wien, Graz, Bad Gleichenberg und Pöllau - setzt KAPO weiter konsequent auf den direkten Vertrieb seiner Erzeugnisse ohne Zwischenhändler. KAPO bietet dabei seine Erzeugnisse inklusive Montage und auf Wunsch inklusive Service- und Wartung an. Die Kundinnen und Kunden von KAPO profitieren von diesem Komplettpaket durch eine verlängerte Gewährleistung auf das Gesamtgewerk - direkt vom Hersteller.

„ Das sind keine Märkte, die man im Vorbeigehen bearbeitet. Entweder ganz oder gar nicht und für KAPO sind das eben Kern- und Heimatmärkte, weshalb wir auch bereit sind, in die weitere Entwicklung dieser Märkte zu investierten “, ergänzt Geschäftsführer Othmar Sailer, der sich in diesem Zusammenhang auf das aktuelle Referenzprojekt Erwachsenenpsychiatrie LKH Rankweil verweist, welches KAPO im März 2023 in der Region gewinnen konnte.

Über KAPO

Das steirische Traditionsunternehmen KAPO ist auf die Herstellung hochwertiger Fenster und Türen aus Holz und Holz-Alu spezialisiert. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Unter Einhaltung strengster Umweltauflagen und dem Einsatz hochqualifizierter Fachkräfte fertigt KAPO seit 1927 im Naturpark Pöllauer Tal ausschließlich nach Maß und verbindet dabei Handwerkstradition mit moderner Technologie. Dabei erfolgt die Betrachtung stets ganzheitlich – angefangen bei den Rohstoffen, über die Transportwege und die Produktion bis zum Recycling der Erzeugnisse.

