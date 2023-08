Kugler: Jährliche Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen bringt 2024 ein Plus von 9,7 Prozent

ÖVP-Menschenrechtssprecherin: Meilenstein in der Sozialpolitik, der Rechnung trägt

Wien (OTS) - „Die jährliche automatische Inflationsanpassung der Familien- und Sozialleistungen trägt 2024 zum zweiten Mal Rechnung. So bringt dieser Meilenstein in der Sozialpolitik ein Plus von 9,7 Prozent für alle, die diese Hilfe brauchen, in einer Zeit, in der diese Hilfe besonders nötig ist“, sagt heute, Dienstag, ÖVP-Menschenrechtssprecherin Gudrun Kugler. Die Erhöhung richtet sich nach der Inflationsrate von August 2022 bis Juli 2023. Die sogenannte “Valorisierung” betrifft Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Mehrkindzuschlag, Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus, Kranken-, Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeld, Umschulungsgeld sowie Studienbeihilfe und Schülerbeihilfe.

„Gerade die Familien stehen unter dem finanziellen Druck der Teuerung. Es ist eine große Erleichterung, dass diese Erhöhung kommt“, sagt Kugler, die gleichzeitig auf weitere Familienleistungen verweist, die bereits jetzt zur Auszahlung gelangen. So wurde das Schulstartgeld in Höhe von 105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren gemeinsam mit der Familienbeihilfe automatisch und unbürokratisch bereits im August überwiesen. „Familien sind die tragende Säule unserer Gesellschaft, daher ist es wichtig, dass sie finanziell entlastet werden. Mit der seit Jahrzehnten geforderten und nun endlich umgesetzen automatischen Inflationsanpassung der Sozial- und Familienleistungen tun wir das“, hält Kugler abschließend fest. (Schluss)

