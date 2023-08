Erhöhung der Verkehrssicherheit in Greifenstein

Kreuzungsumbau L118/L2009 und Fahrbahnerneuerung Hauptstraße abgeschlossen

St.Pölten (OTS) - Die Kreuzung L 118/L 2009 in Greifenstein wurde umgebaut und die Fahrbahnen der Hauptstraße (L 118) und Hadersfelder Straße (L 2009) auf einer gesamten Länge von rund 400 Metern erneuert. Bei der ursprünglichen Kreuzung entsprach die Ampelanlage nicht mehr den benötigten Sicherheitsanforderungen und auch für die im Bereich befindliche Schule waren die Verkehrsbedingungen teilweise problematisch. Auch die Fahrbahn der Hauptstraße wies in diesem Bereich zahlreiche Schäden und Unebenheiten auf. Des Weiteren war die Wasserleitung bereits sanierungsbedürftig und die Nebenanlagen entsprachen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanfordernissen. Die Bauarbeiten wurden von der Firma PORR Bau GmbH und die Ampelanlage von der Swarco AG in einer Bauzeit von vier Wochen ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen rund 380.000 Euro, wovon rund 125.000 vom Land NÖ, rund 255.000 Euro von der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern getragen werden.

Wichtige Investitionen in die Verkehrssicherheit passieren zum Zeitpunkt auch im Zuge der Landesstraße L 5170, wo die Pielachbrücke bei Salau im Gemeindegebiet Gerersdorf instandgesetzt wird. Die Arbeiten haben Ende Juli begonnen und dauern voraussichtlich zwölf Wochen. Die erforderliche kleinräumige Umleitung erfolgt über die Pielachbrücke in Prinzersdorf.

Zudem laufen seit Mitte Mai 2023 die Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Pillichsdorf im Zuge der Landesstraße L 12. Hier wird nicht nur die Fahrbahn saniert, es werden unter anderem Gehsteige saniert bzw. neu angelegt, ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Brücke über den Rußbach und einer Querungshilfe neu errichtet, Abstellmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr angelegt und neue Grünflächen geschaffen. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt, mit der Fertigstellung ist Ende des Jahres 2023 zu rechnen.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Gertraud Mühlbachler, Tel.: +43 676 812 60 144, E-Mail: gertraud.muehlbachler @ noel.gv.at oder Ing. Markus Hahn, Mobil: +43 676 812 60 143, E-Mail: markus.hahn @ noel.gv.at.

