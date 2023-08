DigitalCity.Wien Filmabend und Get-Together

Wien (OTS/RK) - Die DigitalCity.Wien startet mit einem gemeinsamen Filmabend in den Herbst und lädt am 11. September 2023 ins Österreichische Filmmuseum ein. Das Thema lautet: „Digitale Stadt zwischen KI und Metaverse: Kulturelle und gesellschaftliche Perspektiven auf digitalisierte Lebenswelten.“ Das Event wird von der UIV Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, veranstaltet.



Programm

17.30 Uhr: Eröffnung und Podiumsdiskussion mit Michael Loebenstein (Direktor und Geschäftsführer Österreichisches Filmmuseum) und Eva Flicker (Univ. Prof für Visuelle Soziologie/ Film-/ Mediensoziologie an der Universität Wien)

18.00 Uhr: Screening eXistenZ (David Cronenberg,1999)

19.45 Uhr: Gemeinsamer Ausklang, Drinks & Networking

eXistenZ wurde 1999 verfilmt und bietet aus damaliger Sicht einen Sci-Fi Blick in die Zukunft, vor allem zeigt der Film ein ambivalentes Bild von Technologie. Fast 25 Jahre später und eine Vielzahl von Technologiesprüngen später: Sind die Themen und Botschaften von eXistenZ im Licht der aktuellen Entwicklungen noch aktuell? Wie sehen wir das Zukunftsbild von vor 25 Jahren heute? Und welche Rolle spielen kulturelle Produkte wie Film in der Gestaltung unserer digitalen Zukunft?



Unsere Städte und vielfältigen Lebenswelten werden zunehmend digital, wobei virtuelle und physische Realitäten immer mehr miteinander verschmelzen. Kaum ein Lebensbereich ist nicht von digitalen Tools, Daten und Infrastruktur durchzogen. Es stellt sich die Frage: Wie sehr prägen omnipräsente Technologien und Medien unsere Wahrnehmung der Realität und ganz konkret, wie formen sie unsere Stadt, unsere Identität und zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir in ihr (aus)leben?



Termin

Montag, 11. September 2023 ab 17.30 Uhr im Österreichischen Filmmuseum (Augustinerstraße 1, 1010 Wien)

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich!



