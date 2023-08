Wöginger: Seltener Gast im Nationalrat Kickl stellt Unwissenheit einmal mehr zur Schau

ÖVP-Klubobmann: Startschuss für Einführung der Pflegelehre bereits ab Herbst

Wien (OTS) - „FPÖ-Kickl stellt seine Unwissenheit einmal mehr öffentlich zur Schau. So will der seltene Gast im Nationalrat – immerhin fehlte Kickl bereits 23 Mal in dieser Gesetzgebungsperiode – das von den Regierungsfraktionen Volkspartei, Grünen und sogar mit Zustimmung der FPÖ im Mai beschlossene Gesetz der Pflegelehre als ,freiheitliches Paket‘ verkaufen“, hält heute, Dienstag, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei August Wöginger zu Kickls Forderung nach einer Pflegelehre fest.

Der Startschuss für die Einführung der Pflegelehre fällt bereits im heurigen Herbst, dann können auch die ersten Lehrlinge mit ihrer Ausbildung beginnen. Aller Voraussicht nach wird es entsprechende Pilotprojekte in Niederösterreich, Oberösterreich und in Vorarlberg geben. "Bei dieser Ausbildungsform werden die Vorteile der Pflegeausbildung mit jenen der Lehrausbildung – als österreichischem Vorzeigemodell – miteinander verbunden. In der Schweiz hat sich die Pflegelehre seit 2004 gut bewährt und ist zu einem beliebten Lehrberuf geworden. Die Pflegelehre ist eine gute Initiative und eine weitere Chance, um den Mangel an Pflegekräften zu lindern", so Wöginger.

Für seine Abwesenheit in 23 Nationalratssitzungen cashte FPÖ-Kickl immerhin 224.000 Euro ab. „Wenn man so selten wie Herbert Kickl im Nationalrat mitwirkt, stellt sich mir die Frage, wie ehrlich er es aber wirklich mit dem Arbeiten für die Menschen in diesem Land meint?“, sagt Wöginger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at