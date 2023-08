AVISO 28.08.2023, 10:00 Uhr: Foto-/Drehtermin zur Schulstartaktion der Caritas

Für armutsbetroffene Familien ist der Schulstart eine besondere Herausforderung – anhaltende Teuerungen verschärfen die Situation. Die Caritas unterstützt in den carlas und Lerncafés.

Wien (OTS) - Ein neues Schuljahr bedeutet für einkommensschwache Familien eine echte finanzielle Belastung. In diesem Jahr verschärft sich die Situation einmal mehr aufgrund der anhaltenden Teuerungen. Laut Arbeiterkammer sind die Kosten für Schulsachen im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent gestiegen – für viele Eltern ein Grund zur Sorge.

Die Caritas der Erzdiözese Wien unterstützt mit der Schulstartaktion auch heuer wieder Familien in Not beim Start ins neue Schuljahr und bietet in den carlas (Mittersteig, Nord und Pop-Up Mariahilf) eine große Auswahl an Schulsachen, etwa Schultaschen und –tüten, Malkästen, Turnbeutel und Hefte, zu günstigen Preisen an. Außerdem können in den Second-Hand-Drehscheiben der Caritas gut erhaltene Schulsachen weiterhin während der Öffnungszeiten abgegeben werden. So können noch mehr Familien unterstützt werden.



Caritas Lerncafés: Bildung als Armutsprävention



In Österreich gelten aktuell rund 353.000 Kinder und Jugendliche als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich empfinden immer mehr Eltern die Schulkosten als große finanzielle Belastung. Das bezieht sich sowohl auf Schulsachen, die gekauft werden müssen, als auch auf Kosten für die Förderung der Kinder durch Nachhilfe. Seit 2007 reagieren die Lerncafés der Caritas auf diese Problematik, indem sie ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot bieten – mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche aktiv auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Neben gezielter Hilfestellung bei den Hausaufgaben, Stärkung der Deutschkenntnisse sowie der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests geht es den Betreuer*innen auch darum, den Schüler*innen Freude am Lernen zu vermitteln.



Die Caritas lädt zum Auftakt der Schulstartaktion zum Foto- und Drehtermin in das carla mittersteig.



Um Anmeldung bis Freitag, 25. August 2023, wird gebeten.



Foto-/Drehtermin zur Schulstartaktion der Caritas

mit

Elisabeth Mimra, Leitung carla

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien



Datum: Montag, 28. August 2023, 10:00 bis 11:00 Uhr

Ort: carla Mittersteig

Mittersteig 10, 1050 Wien, Österreich



