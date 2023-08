WKÖ-Branchensprecher Auer: „Sommer für einen entspannten Schulstart-Einkauf nutzen“

Papierfachhandel bietet Expertise, Qualitätsprodukte und ein Top-Preis-Leistungsverhältnis

Wien (OTS) - Die Schülerinnen und Schüler genießen aktuell ihre wohlverdienten Ferien - der Schulstart liegt gefühlsmäßig in weiter Ferne. „Doch die Zeit vergeht schnell und spätestens im September wollen die mehr als 1,1 Millionen jungen Menschen mit neuen Schulartikeln versorgt sein. Viele Schulen haben bereits zum Schulschluss Einkaufslisten für das kommende Schuljahr zur Verfügung gestellt. Der Sommer ist daher der ideale Zeitpunkt, um Schulartikel in Ruhe einzukaufen und sich Stress im Herbst zu ersparen“, sagt Andreas Auer, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Bei einem entspannten Beratungsgespräch beim Papierfachhändler des Vertrauens können die umfangreichen Angebote gesichtet und auch ausprobiert werden. Gerade im Entwicklungsalter junger Menschen ist beispielsweise die Ergonometrie von Füllfederhaltern und noch mehr von Schultaschen und Schulrucksäcken von großer Bedeutung. „Hier ist der Papierfachhändler vor Ort der richtige Ansprechpartner. Denn in den rund 400 Papierfachgeschäften können beispielsweise Füllfedern ausprobiert werden“, betont Auer. Ein Zusatznutzen gegenüber dem Onlinehandel, der dem Bundesgremial-Obmann zufolge von den Kundinnen und Kunden im stationären Handel sehr geschätzt wird, und dies nicht nur vor dem Schulbeginn, sondern das ganze Jahr.

Zwtl.: Nachhaltigkeit immer wichtiger für die Kunden

Ein Trend, der sich auch heuer wieder abzeichnet, sei der immer wichtiger werdende Umweltgedanke. „Dabei geht es nicht nur um qualitative und langlebige Produkte, sondern um solche mit einem geringen ökologischen Fußabdruck. Viele Mitglieder unserer Branche nehmen an der Aktion „Clever einkaufen für die Schule“ des Klimaschutzministeriums teil, was wir sehr begrüßen“, so Branchensprecher Auer.



Zwtl.: Schulgeschäft: Große Bedeutung für die Branche

Trotz der sinkenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist das Schulgeschäft ein wichtiger Umsatzbringer für den heimischen Papierfachhandel. Für das laufende Jahr wird mit einem Gesamtjahresumsatz aus dem Titel „Schule“ von rund EUR 280 Mio. gerechnet, davon entfallen nach Schätzungen zwei Drittel auf die Schulstartzeit von Juni bis September.

Der zunehmende Einfluss der Digitalisierung im Bildungssystem schlägt sich auf die Umsätze mit Schreibwaren, Schulheften und sonstigem Schulbedarf noch nicht durch. Die gewohnte Nachfrage nach haptischen Produkten ist weiterhin ungebrochen, „online und offline“ wird einander ergänzend verwendet.

Zwtl.: Imagekampagne des Papierfachhandels

Auf die Stärken des Papierfachhandels aufmerksam machen möchte auch die Imagekampagne des österreichischen Papierfachhandels 2023, die seit Anfang Juni läuft. Kern der Kampagne ist ein Gewinnspiel, bei dem Einkaufsgutscheine im Wert von EUR 50,- verlost werden. Die Gewinner können den Gutscheinbetrag bei den teilnehmenden Papierfachhändlern einlösen, die Papierfachhändler wiederum erhalten die Gewinne von den Landesgremien Papier, Spiel refundiert. Österreichweit nehmen rund 120 Papierfachhändler an der Imagekampagne teil, in Summe werden Warengutscheine in Höhe von EUR 50.000,- ausgespielt. Weitere Informationen zur Kampagne finden sich hier: Gewinnspiel Papierfachhandel - WKO.at. (PWK263/DFS)

