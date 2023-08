Erweiterung der Tagesbetreuung in Kirchberg am Wagram

LR Teschl-Hofmeister: Moderne Lern- und Spielwelten für unsere Kinder und eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern

St. Pölten (OTS/NLK) - Christiane Teschl-Hofmeister eröffnete unter anderem mit der Landtagsgeordneten Doris Schmidl und Bürgermeister Franz Aigner die neu errichtete Tagesbetreuungsgruppe in Kirchberg am Wagram. „Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt der Kinderbetreuung in Niederösterreich. Die neue Gruppe bietet den Kindern moderne Lern-und Spielwelten und gleichzeitig den Pädagoginnen eine funktionelle Arbeitsumgebung. Zudem unterstützt sie Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Teschl-Hofmeister.

Das Land Niederösterreich unterstützt den Neubau über den NÖ Schul-und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von 79.479 Euro. Zudem erhält das Projekt Mittel gemäß der 15a Vereinbarung in Höhe von 135.000 Euro. In Kirchberg/Wagram wurde der Bau einer zweiten Tagesbetreuungseinrichtung realisiert. „Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Investition in unsere Kinder und Familien in Kirchberg am Wagram“, so Kirchbergs Bürgermeister Franz Aigner.

Die Landesrätin führt weiter aus: „Mit der ‚blau-gelben Betreuungsoffensive‘ schlägt das Land Niederösterreich ein neues Kapitel für Familien in Niederösterreich auf. Zum Ersten werden wir unsere Kindergärten ab September 2024 auch für Zweijährige öffnen. Damit schließen wir die Lücke zwischen dem Ende der Karenzzeit und dem Eintritt in den Kindergarten. Zum Zweiten wird es bereits ab September 2023 kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder von null bis sechs Jahren geben. Der dritte Eckpunkt ist ein flächendeckendes Betreuungsangebot mit längeren Öffnungszeiten. Viertens werden wir die Gruppengrößen verringern und den Personal-Kind-Schlüssel verbessern und fünftens wurden bereits in diesem Sommer die Schließtage reduziert.“ Für den Ausbau der Kinderbetreuung nehmen das Land Niederösterreich und die Gemeinden in den kommenden Jahren insgesamt 750 Millionen Euro in die Hand.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

