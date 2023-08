Int. Gartenbaumesse Tulln von 31. August bis 4. September

Gartenmöbeltrends, Sonnenschutzlösungen und die beliebtesten Griller

Tulln (OTS) - Alles begann 1953 mit einem Blumencorso am Hauptplatz in Tulln. In 70 Jahren entwickelte sich daraus die Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. 2023 wird die Tradition weitergeführt: Unter dem Motto „Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläumsblumenschau“ werden die Höhepunkte der letzten sieben Jahrzehnte präsentiert: die besten Gärtner und Floristen Österreichs arrangieren in der neuen Donauhalle aus 200.000 Blumen einzigartige florale Kunstwerke. Neben zahlreichen Sonderschauen präsentieren 450 Aussteller alles zu den Themen Garten und Pflanzen.

Sommergärten und Wintergärten für mehr Lebensfreude

Lichtdurchflutetes und verglastes Wohnen sorgt für mehr Lebensfreude. Bei Seyfried-Wintergarten findet man einen Platz zum Verweilen, einen Rückzugsort vom Alltag und kann so das Schauspiel der Natur zu allen Jahreszeiten genießen. „Im Sommer ist es ein Ort der Freude und Geselligkeit, im Winter ein gemütliches Plätzchen für Ruhe und Geborgenheit.“, so GF Harald Seyfried. Weiters findet man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln ein umfassendes Angebot rund um Sommergärten, Wintergärten, Überdachungen, Terrassenvorbauten und Pergola-Markisen.

Hochbeete am Land oder im urbanen Bereich

Hochbeete sind die beste Lösung um einem die Arbeit im Gemüsegarten zu erleichtern, denn im Garten zählt die Funktionalität der Produkte. Mittlerweile gibt es Hochbeete in den verschiedensten Materialien wie Holz, Alu, Stahl, Kunststoff oder auch Beton, zum selber bauen oder zusammenklappbar. Die Hochbeete haben auch den urbanen Bereich erobert und so gibt es sogar für kleine Balkone schmale Hochbeete oder Gefäße. Tomaten, Gurken, Zucchini oder köstliche Naschbeeren finden ein Plätzchen im Balkonparadies. Alle Informationen rund um Hochbeete, Pflanzengefäße, Dekoration und Accessoires für den Garten findet man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Die neuesten Gartentrends und Wohlfühlmöbel

Bei den Gartenmöbeln geht der Trend zu pflegeleichten Möbeln um sich so eine Wohlfühloase im eigenen Garten zu schaffen. Gerade im Lounge Bereich wird immer mehr auf wetterfeste Pölster zurückgegriffen, da es nicht mehr notwendig ist, bei Regenschauern alles wegzuräumen. Mit Grau und Pastelltönen, gemütlichen Pölstern und warmen Lichteffekten wird der persönliche Wohlfühlplatz zu etwas ganz Besonderen. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln findet man zahlreiche Aussteller von trendigen und traditionellen Outdoormöbeln, Sonnenliegen, Relaxliegen, Wellness-Inseln und Hängesesseln.

BBQ Kitchen und alles rund ums grillen und smoken

Ist man auf der Suche nach einem bestimmten Griller – ist die Int. Gartenbaumesse Tulln der richtige Platz dafür. Hier findet der Besucher die verschiedensten Griller vom Anfänger bis zum Grillprofi. Egal ob Gas, Holz, Elektrogrill oder Smoker – hier gibt es alles was das Herz begehrt. Eines der Highlights ist das Big Green Egg, der beliebteste Kamado-Grill aus allerbester Keramik. Der Holzbackofen der Firma Faschung besteht im Inneren aus Schamottsteinen und ist für Flammkuchen, Brot bis hin zur Pizza und dem bestem Krustenbraten optimal. Die Firma Flair Grill bietet modulare Stecksysteme und erlaubt ein einfaches Anpassen der Grillhöhe. Damit verwandelt sich der Grill in eine vollwertige Outdoor Küche. Individuelle Weinfass Smoker runden die gesamte Palette der Griller ab.

Innovative Sonnenschutzlösungen

Alle Neuheiten, Trends und Innovationen zum Thema Sonnenschutz findet man auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln. Für jeden Platz gibt es die richtige Lösung, denn Markisen gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen und Größen. Beschattungen mit integrierten Halogenlampen in der Kassette sorgen dafür, dass auch nach Sonnenuntergang die lauen Sommernächte genossen werden können. Weiters gibt es noch eine große Auswahl an Sonnensegel und Sonnenschirmen.

GalaBau – Garten- und Landschaftsbauverband Österreich

Der GalaBau Verband mit seinen Mitgliedern aus Industrie und Gartengestaltung ist die führende Plattform zum Thema Designgarten in Österreich. Mit dem 800 m² großen Schaugarten, einem Spielplatz für Kinder sowie einem Biopool begeistert der Garten Jung und Alt. Verschiedene Bodenplatten rund um Garten und Pool zeigen die Vielfalt an „Stein im Garten“. Damit setzt der GalaBau Verband hohe Standards und präsentiert sich den Besuchern der Int. Gartenbaumesse Tulln im neuen Design.

Fact Box:

Donnerstag, 31. August bis Montag, 4. September 2023

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

