KOSMOS THEATER eröffnet Saison 23/24 am 6. September mit Österr. Erstaufführung von Jean-Luc Lagarce

FLEX-Abo der Perspektiven: am Spielplan stehen neun Premieren mit aktuellen Themen, davon sieben Uraufführungen. Außerdem zwei Wiederaufnahmen & das neue Diskurs-Format FEM*EXCHANGE.

Wien (OTS) - Am Höhepunkt der AIDS-Krise hält Jean-Luc Lagarce das Brennglas auf den Mikrokosmos Familie. Matthias Köhler inszeniert EINFACH DAS ENDE DER WELT, Premiere ist am 6. September. Außerdem freuen wir uns auf den spannenden Auftakt der Reihe FEM*EXCHANGE u.a. mit Natascha Kampusch, Beatrice Frasl & Yvonne Widler.

Carmen Kirschner untersucht in DIPPEL. DIAGNOSE CIN 3 die Historie des Frauenkörpers in der Medizin und DIE ZEIT VERKEHRT HERUM TRAGEN von Bärbel Strehlau taucht in die Welt einer demenzkranken Mutter ein. Magdalena Schrefel fragt in DIE VIELEN STIMMEN MEINES BRUDERS wie viele Stimmen es braucht um selbstbestimmt sprechen zu können. Auch die Reihe GEMISCHTER SATZ in der Kosmos-Bar wird fortgesetzt.

Im Frühjahr stehen u.a. Zusammenarbeiten mit dem „Institut für Medien, Politik und Theater“, ANNA MARBOE und eine Uraufführung von MARLENE STREERUWITZ in Koproduktion mit die werker*innen auf dem Programm.

Das gesamte Programm finden Sie in der Pressemappe.

Rückfragen & Kontakt:

Regina Laschan

Kommunikation

T: 01 523 1226-17

regina.laschan @ kosmostheater.at