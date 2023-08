Prachtvoll in Szene gesetzt: Österreichs Burgen und Schlösser auf Google Maps

APA-Comm untersuchte Foto-Präsenz heimischer Burgen und Schlösser auf der Plattform Google Maps – Objekte in Wien und Salzburg dominieren das Ranking

Wien (OTS) - Burgen und Schlösser sind beliebte Ausflugziele – sowohl für Touristinnen und Touristen, Einheimische als auch Fotograf:innen. Der Kartendienst Google Maps weist dabei oftmals nicht nur den Weg, sondern liefert mit den sogenannten „Google Local Guides“ zusätzliche Details – und vor allem Bilder der historischen Bauten. Das Schloss Schönbrunn in Wien ist dabei das populärste architektonische Fotomotiv Österreichs auf Google Maps. Bis zum Stichtag 14. August 2023 gab es dort 468.475 User-generierte Fotos, die Schloss und Gärten zeigen. Unter den fünf meistfotografierten Prunkbauten finden sich ausschließlich Gebäude aus Wien und Salzburg. Dies ergab eine Analyse von APA-Comm, welche die Foto-Präsenz von mehr als 1.600 österreichischen Schlössern und Burgen auf Google Maps ausgewertet hat.

Das in der Hauptstadt Wien gelegene Schloss Schönbrunn zieht fotoaffine Besucher:innen aus aller Welt an. Die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger ist mit 1.441 Zimmern auch das größte Schloss Österreichs. Prunkvolle Säle und Gartenanlagen sowie die auf einem Hügel gelegene Gloriette zählen ebenso wie das Palmenhaus oder der Tiergarten Schönbrunn zu den beliebtesten Fotomotiven.

Mit mehr als einer Viertelmillion Fotos (258.677) belegt die Festung Hohensalzburg den zweiten Platz im APA-Comm-Ranking. Der Festungsbau, der stolz über der Stadt Salzburg thront, zählt zu den größten Burgen Europas. Neben den mittelalterlichen Gemäuern werden auch vorwiegend das Panorama der Stadt sowie der nahen Alpen fotografisch festgehalten.

Auf den Plätzen drei und vier finden sich die Hofburg und das Schloss Belvedere, beide in Wien. Die Hofburg, einst Residenz der Habsburger, ist mit einer Fläche von über 300.000 Quadratmetern einer der größten zusammenhängenden Gebäudekomplexe der Welt. Motive wie die Spanische Hofreitschule oder der Burggarten sind nur einige der dort am meisten fotografierten Objekte auf Google Maps und verhelfen der Burganlage zu 224.240 Bildern.

Dem Schloss Belvedere sind mit 179.965 Bildern auf Google Maps die viertmeisten User-generierten Fotos im Ranking gewidmet. Bilder des einst für Prinz Eugen von Savoyen errichteten Schlosses zeigen vor allem den barocken Baustil, die ausgedehnten Gartenanlagen sowie den Blick über Wien vom Oberen Belvedere.

Das Schloss Hellbrunn in Salzburg rundet die Top-5 mit 95.782 Bildern auf Google Maps ab. Besonders die Wasserspiele rund um das Schloss finden sich auf zahlreichen Fotos der „Google Local Guides“ wieder.

Blickt man in die Bundesländer, so ist das Schloss Laxenburg mit 54.116 Bildern auf Google Maps das meistfotografierte Schloss Niederösterreichs. In Tirol führt die Festung Kufstein mit 39.448 Bildern das lokale Ranking an. Die weiteren regionalen Top-Burgen und -Schlösser: Burg Hochosterwitz in Kärnten (22.739 Bilder), Schloss Esterházy im Burgenland (17.986 Bilder), die auf einem Vulkanfelsen errichtete Riegersburg in der Steiermark (17.941 Bilder), Schloss Ort am Traunsee in Oberösterreich (11.095 Bilder) und die Schattenburg in Vorarlberg (5.255 Bilder).

Ranking Österreichs Top-15 Schlösser und Burgen auf Google Maps:

Schloss Schönbrunn (Wien): 468.475 Fotos Festung Hohensalzburg (Salzburg): 258.677 Fotos Hofburg (Wien): 224.240 Fotos Schloss Belvedere (Wien): 179.965 Fotos Schloss Hellbrunn (Salzburg): 95.782 Fotos Schloss Mirabell (Salzburg): 92.355 Fotos Schloss Laxenburg (Niederösterreich): 54.116 Fotos Burg Hohenwerfen (Salzburg): 54.053 Fotos Festung Kufstein (Tirol): 39.448 Fotos Schloss Ambras (Tirol): 32.609 Fotos Schloss Hof (Niederösterreich): 25.814 Fotos Burg Hochosterwitz (Kärnten): 22.739 Fotos Burg Kreuzenstein (Niederösterreich): 20.819 Fotos Burgruine Aggstein (Niederösterreich): 19.451 Fotos Schloss Esterházy (Burgenland): 17.986 Fotos





Ranking Top-3 Schlösser und Burgen je Bundesland:

Wien

Schloss Schönbrunn: 468.475 Fotos

Hofburg: 224.240 Fotos

Schloss Belvedere: 179.965 Fotos

Salzburg

Festung Hohensalzburg: 258.677 Fotos

Schloss Hellbrunn: 95.782 Fotos

Schloss Mirabell: 92.355 Fotos

Niederösterreich

Schloss Laxenburg: 54.116 Fotos

Schloss Hof: 25.814 Fotos

Burg Kreuzenstein: 20.819 Fotos

Tirol

Festung Kufstein: 39.448 Fotos

Schloss Ambras: 32.609 Fotos

Schloss Tratzberg: 8.574 Fotos

Burgenland

Schloss Esterházy: 17.986 Fotos

Burg Forchtenstein: 14.167 Fotos

Burg Lockenhaus: 11.449 Fotos

Steiermark

Riegersburg: 17.941 Fotos

Schloss Eggenberg: 13.894 Fotos

Burg Oberkapfenberg: 2.826 Fotos

Kärnten

Burg Hochosterwitz: 22.739 Fotos

Schloss Velden: 6.467 Fotos

Burg Landskron: 4.320 Fotos

Oberösterreich

Schloss Ort: 11.095 Fotos

Linzer Schloss: 7.141 Fotos

Kaiservilla Bad Ischl: 6.573 Fotos

Vorarlberg

Schattenburg: 5.255 Fotos

Ruine Alt-Ems: 981 Fotos

Palast Hohenems: 467 Fotos



