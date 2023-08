Gemeinsame Vision, einzigartige Kollektion: Almdudler trifft Trachtenlabel Almliebe

Almdudler und Almliebe bringen gemeinsame T-Shirt und Hoodie-Kollektion heraus

Wir wollten etwas schaffen, das beide Marken widerspiegelt. Das Ergebnis ist ein Design, das Tradition und Moderne perfekt kombiniert Lara Schoeller 1/2

Für uns repräsentiert dieses Design eine moderne Interpretation alpiner Tradition Lara Schoeller 2/2

Wien (OTS) - Kaum jemand verbindet keine Kindheitserinnerungen mit dem ikonischen Schriftzug von Almdudler. Denn Almdudler ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Synonym für die Hüttenromantik der Alpen. Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist das österreichische Nationalgetränk nicht nur auf Hütten weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus zu finden. Aber auch abseits der Berge ist Österreichs beliebteste Alpenkräuterlimonade nicht wegzudenken. Almdudler ist urban und alpin zugleich, traditionell und modern aufgestellt – da war es nur eine Frage der Zeit, bis die zwei Familienunternehmen Almliebe und Almdudler zueinander finden.

Blumiges Artwork repräsentiert alpenländische Tradition

Lara Schoeller, Enkelin des Almdudler-Erfinders Erwin Klein und Tochter seines Sohnes Thomas Klein, der gemeinsam mit seiner Schwester Michaela Klein Eigentümer des österreichischen Familienunternehmens ist, bemerkte nicht nur Ähnlichkeiten in den Namen, sondern auch in den Firmenphilosophien von Almliebe und Almdudler. Nach ihrem Einstieg ins Wiener Familienunternehmen besuchte Lara Schoeller die Almliebe-Eigentümerinnen Sonja und Stefanie Ragaller in München, und die Idee für eine gemeinsame Kollektion wurde geboren. „ Wir wollten etwas schaffen, das beide Marken widerspiegelt. Das Ergebnis ist ein Design, das Tradition und Moderne perfekt kombiniert “, so Lara Schoeller. Unter Mitwirkung der Grafik-Designerin Nadia Cortellesi entstand ein blumiges Artwork, dass weniger an traditionelle Alpenbilder, sondern vielmehr an moderne Tattoos erinnert. " Für uns repräsentiert dieses Design eine moderne Interpretation alpiner Tradition ", fügt Lara Schoeller hinzu.

Die neue Kollektion wird in einer kleinen Manufaktur in Süddeutschland hergestellt und umfasst mehrere T-Shirts und Hoodies für Damen und Herren. Sie ist sowohl ab sofort im Online-Store von Almliebe als auch im Online-Shop von Almdudler ab September rechtzeitig zur Wiesn und Oktoberfestzeit erhältlich.

Über Almliebe

„Wenn der Berg ruft. Und du nicht kommst. Dann kommt er zu dir."

Das haben sich die zwei Schwestern Sonja und Stefanie Ragaller auf die Fahnen geschrieben. Mit ihrem Online-Shop www.almliebe.com und den zwei Almliebe-Läden in München und im niederbayerischen Pocking wollen sie alpinen Lifestyle in die Städte und in die Herzen ihrer Kunden tragen. Den Trend zu Tradition, zu Ursprünglichkeit, zu Heimat spüren sie schon seit Jahren. 2012 haben sie sich ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklicht und ihn mit ihren Wurzeln im Textil-Einzelhandel zusammengebracht. Entstanden ist eine liebevoll zusammen gestellte Almliebe-Welt, die Tradition modern und zeitgemäß interpretiert und umsetzt.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

Mehr Informationen auf almdudler.com

Rückfragen & Kontakt:

Clara Girstmair

069910086773

girstmair @ gp-ddws.com