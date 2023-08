Oö. Volksblatt: "(K)eine Lösung" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 22. August 2023

Linz (OTS) - Knapp 9000 Betretungs- und Annäherungsverbote und 16 Femizide seit Jänner sprechen eine klare Sprache. Auch Österreich hat eindeutig ein Problem mit Gewalt. Denn Gewalt passiert oft in vertrauter Umgebung, in den eigenen vier Wänden, in den eigenen Familien und in den Beziehungen.

„Du hast es so gewollt“, „Wer nicht hören will, muss fühlen“, „Mir ist die Hand ausgerutscht“, „Eine Ohrfeige hat noch niemanden geschadet“ — die Liste an dummen Sprüchen und vermeintlichen Entschuldigungen, die sich Opfer anhören müssen, ist lang. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist eine zusätzliche Belastung und ein Kernbestandteil des Problems.

Dass das Innenministerium nun den Tätern mit der angekündigten Gewaltschutzkampagne quasi den Spiegel vorhält, ist provokant, aber kann gerade deswegen sehr wirksam sein. Denn eine Kontroverse weckt auf jeden Fall Neugierde, löst Diskussionen aus und verbreitet sich dadurch viral. Provokationen zwingen einen auch zur Selbstreflexion und können Botschaften dauerhaft im Gedächtnis der Menschen verankern. Das Thema ist wichtig und die Message ist klar: Gewalt ist nie gerechtfertigt! Mit der Kampagne geht man einen wichtigen Schritt für mehr Aufmerksamkeit und mehr Schutz. Aber es wird wohl noch viel mehr Schritte brauchen ...

