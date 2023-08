Verbesserte Lesbarkeit des Ablaufdatums bei Medikamenten und Lebensmitteln dringend gefordert

Wien (OTS) - Die Wiener Landesorganisation des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) fordert eine dringende Überarbeitung der Kennzeichnung von Ablaufdaten bei Medikamenten und Lebensmitteln. Die derzeit oft schwer lesbare Gestaltung kann besonders für Senior*innen eine Herausforderung darstellen.

Harry Kopietz, Wiener Landespräsident des PVÖ, betont: „Eine ‚größere‘ und ‚fettgedruckte‘ Schrift ist unsere Forderung, um mögliche Gesundheitsrisiken durch den Verzehr abgelaufener Produkte zu vermeiden. Diese Änderung würde nicht nur älteren Menschen zugutekommen, sondern allen Verbrauchern die Identifikation von frischen und sicheren Produkten erleichtern.“

Der Pensionistenverband appelliert an Hersteller und zuständige Regulierungsbehörden, die Richtlinien für die Kennzeichnung entsprechend zu überarbeiten und anzuwenden. Die Gesundheit der Konsumenten sollte immer an erster Stelle stehen, und eine klare Kennzeichnung des Ablaufdatums ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

