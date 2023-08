Jazz im Hof Festival St. Pölten von 24. bis 26. August 2023

Es ist das letzte Festival unter der künstlerischen Leiterin Caroline Berchotteau. Sie wechselt ab September in die Sargfabrik Wien.

St. Pölten (OTS) - Drei Spielabende mit jeweils zwei Konzerten und viel Raum für die ganze Schönheit und Fülle des Jazz. Die Bühne im Innenhof des Stadtmuseum St. Pölten steht bereit für nationale und internationale Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker. Im Ticketpreis inklusive: unablässige Improvisationslinien, großes Klangkino, hypnotische Afrobeats und ekstatische Sound-Eruptionen, energetisch-brodelnde Grooves und schwebende, ruhige Sound-Malereien.

Für Caroline Berchotteau wird diese Ausgabe die letzte als künstlerische Leiterin sein. Sie übernimmt ab September die Produktionsleitung der Sargfabrik Wien. „ Ich blicke auf viele schöne Jahre zurück und freue mich zu sehen, wie sehr sich das Jazz im Hof Festival St. Pölten, seitdem ich es vor 14 Jahren gegründet habe, entwickelt hat. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Jazz im Hof Festival St. Pölten eine Strahlkraft entwickelt hat, die ein Publikum aller Altersgruppen begeistert und weit über die Landesgrenzen hinauswirkt. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Erfolgsgeschichte des Festivals fortgeschrieben wird. Ich bedanke mich bei meinem Team und den Menschen um mich herum, die das Festival Jahr für Jahr mit sehr viel Herzblut gestaltet haben. Es waren Festivals voller Inspiration. Danke auch an die langjährigen Sponsor*innen wie unseren Hauptsponsor Sparkasse NÖ Mitte West AG und an die Fördergeber*innen für ihre Unterstützung .“

Jelena Popržan, Gina Schwarz & Multiphonics 8

Das diesjährige Programm wieder bietet wieder eine Vielfalt herausragender künstlerischer Darbietungen. Den Auftakt macht am Donnerstag, 24. August um 19.30 Uhr das Jelena Popržan Quartett mit Instrumentalkompositionen und den Musikerkolleg*innen Christoph Pepe Auer, Clemens Sainitzer und Lina Neuner. Ihr folgt eine der besten Bassistinnen des Landes nach, eine von der Kritik gefeierte Komponistin und Arrangeurin: Gina Schwarz und Multiphonics 8 mit dem Programm „Way to Blue“.

Yaron Herman und Michel Godard Trio

Am Freitag, 25. August, 19. 30 Uhr geht es weiter mit Yaron Herman und seinem Solo-Piano-Programm. Zum ersten Mal zeigt er ein vollständig improvisiertes Gesamtwerk, das zugleich eine atemberaubende Momentaufnahme der Gegenwart und ein reichhaltiger Spiegel seiner Vergangenheit ist. Danach katapultiert Michel Godard gemeinsam mit seinem neuen Tuba-Trio die Zuhörer in bisher ungeahnte Klangwelten. Er wird begleitet von dem deutschen Pianisten Florian Weber und der französischen Ausnahme-Schlagzeugerin Anne Paceo.

Alpha Trianguli und Shake Stew

Am dritten Spielabend, am 26. August ab 19.30 Uhr, bewegt sich das Quartett Alpha Trianguli rund um Alois Eberl mit „180 Seconds To A New World“ zwischen erdigen, kantigen Tönen um energetisch-brodelnde Grooves. Zum Abschluss geben Shake Stew mit „Heat“ ein kräftiges musikalisches Lebenszeichen von sich, denn kaum eine andere Band hat die mitteleuropäische Jazzszene in den letzten Jahren derart auf den Kopf gestellt wie die Band rund um Lukas Kranzelbinder. Shake Stew ist von Kopf bis Fuß auf Ekstase eingestellt. Oder frei nach Nietzsche: „Das ist keine Musik, sondern Dynamit!“

Die neue Website www.jazzimhofstpoelten.com bietet einen umfassenden Überblick und Hintergrundinfos zu den Konzerten und den Künstlern.

Tickets für das Festivals auf: close2fan.com oder jazzimhofstpoelten.com

Nähere Infos unter 02742/333-2601 oder -2602, kultur@st-poelten.gv.at

