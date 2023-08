"Reichsbürger" - ARTE zeigt Dokumentation über die wachsende verfassungsfeindliche Bewegung (FOTO)

Strasbourg (ots) - Eine Dokumentation widmet sich der Organisationsform und den Aktivitäten der sogenannten Reichsbürger, einer stark wachsenden verfassungsfeindlichen Bewegung mit Schwerpunkt in Deutschland. Mehr als ein Jahr lang begleitete der Filmautor Rainer Fromm im Auftrag von ZDF/ARTE die wichtigsten Reichsbürgergruppen und eine offenbar engmaschig vernetzte staatsfeindliche Bewegung. "Reichsbürger - Innenansichten einer extremistischen Bewegung" steht am Dienstag, 29. August 2023, ab 21.45 Uhr in der ARTE-Mediathek zur Verfügung und wird zeitgleich im TV ausgestrahlt.

Oft sind es sogenannte Querdenker, Esoteriker, Rechtsextremisten und Aussteiger, die zu den Reichsbürgern finden. Nach einem jahrzehntelangen Schattendasein folgen inzwischen immer mehr Menschen ihren Parolen. Seit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz ab dem Jahr 2016 hat sich ihre Zahl in Deutschland im Jahr 2023 auf 23.000 Mitglieder mehr als verdoppelt, von denen rund 2.100 als gewaltorientiert gelten.

Im Interview mit ARTE konkretisiert der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang: "Neuerdings nehmen wir erstmals Bestrebungen wahr, die dann tatsächlich auch darüber nachdenken, diesen Staat mit Waffengewalt zu beseitigen."

Die Reichsbürger bekämpfen den Staat, möchten alte Reiche neu entstehen lassen oder fordern Autonomie. Sie kaufen Schlösser, gründen eigene Betriebe und Wohngemeinschaften - Gegengesellschaften, die dem heutigen Staat den Kampf ansagen. Viele haben gute Berufe und sind zuvor niemals extremistisch aufgefallen.

Die Dokumentation "Reichsbürger - Innenansichten einer extremistischen Bewegung" (Regie: Saskia Weisheit, Autor: Rainer Fromm, ZDF/ARTE, Rainer Fromm Film, D 2023, 52 Min.) steht ab Dienstag, 29. August, 21.45 Uhr in der ARTE-Mediathek arte.tv und wird zeitgleich auf ARTE ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Dasch | gabriele.dasch @ arte.tv | +33 3 90 14 21 56

presse.arte.tv