LH Mikl-Leitner zum Ableben von Franz Rupp

Ehemaliger Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und NÖ Gemeindebund-Präsident verstarb am Sonntag im Alter von 85 Jahren

St. Pölten (OTS) - „Wir haben mit Franz Rupp eine engagierte Persönlichkeit verloren, die über Jahrzehnte die Politik seiner Heimatgemeinde und Niederösterreichs mitgestaltete. Ab 1965 war er im Gemeinderat von Höflein aktiv, ab 1975 war er bis 2005 Bürgermeister. Aber nicht nur seine Heimatgemeinde war ihm ein Anliegen, das ganze Land und die Gemeinden ganz besonders: Von 1981 bis 1993 war er Mitglied des NÖ Landtages, in dieser Zeit war er Sprecher für Agrar-und Kommunalfragen. Zwischen 1992 und 2001 war er schließlich NÖ Gemeindebund-Präsident. In diese Zeit fällt auch die Übersiedelung des Gemeindebundes nach St. Pölten. Er war ein Vordenker und wichtiger Motor für die Gemeinden in unserem Land. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Franz Rupp war ein Kämpfer für die Anliegen seiner Heimatregion und aller Gemeinden in Niederösterreich. Für sein jahrzehntelanges Engagement in den Diensten der Allgemeinheit verdient er unsere tiefe Anerkennung. Möge er in Frieden ruhen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

