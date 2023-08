Taxi 40100 verschenkt Tattoos bei erster Capsule Collection Launch Party

Das Event der besonderen Art findet am 24. August im burg.ring1 in Wien statt

Wien (OTS) - „Ich habe den Wiener Musiker Bibiza mit einem Taxi 40100-Polo gesehen. Wo kann ich so ein Polo kaufen?“ Anrufe wie diese erreichen die Zentrale von Taxi 40100 in den vergangenen Monaten immer häufiger. Aus diesem Grund geht am Donnerstag, den 24. August, die erste Capsule Collection Launch Party im burg.ring1 in 1010 Wien über die Bühne. Ab 17 Uhr können die limitierten Taxi 40100 Vintage Polos und Westen gekauft werden. Ab 18 Uhr sorgen Arai, Boyohboy, DJ Lelo B2B Ice Scholle, KAROLINA und Shady mf für die passende musikalische Rahmung. Besonders Mutige können die Gelegenheit nutzen, um sich von Profi Paul ein Tattoo stechen zu lassen. „Jedes Tattoo ist gratis“, schmunzelt Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Auch dabei: Ein eigenes Taxi 40100 Retro Auto-Spiel und ein eigener Taxi 40100 Cocktail – selbstverständlich alles in Gelb gehalten.

„Wir vereinen Tradition und Moderne. Auf der einen Seite gibt es unsere Vermittlungszentrale bereits seit Jahrzehnten. Auf der anderen Seite haben wir ein top modernes Vermittlungssystem und eine großartige APP. Das ist eine Mischung, die den jungen Wienern und Wienerinnen sehr gut gefällt“, so Hruza abschließend.

Der Eintritt ist frei. You are welcome!

