Errichtung eines neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung der Landesstraße L 13/L 3110

Maßgebliche Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L 13/L 3110 südöstlich von Großebersdorf haben Verkehrszählungen gezeigt, dass dieser mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von bis zu 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert ist. Auf Grund des geradlinigen Straßenverlaufes der beiden Landesstraßen kam es in der Vergangenheit - trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen und Stopp-Tafel - immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen und Unfällen. Mit der Errichtung des neuen Kreisverkehrs soll eine Temporeduzierung erreicht und so die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht werden.

Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung von der Straßenmeisterei Wolkersdorf mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt, mit der Gesamtfertigstellung ist Mitte Oktober 2023 zu rechnen. Die Gesamtbaukosten in der Höhe von rund 215.000 Euro werden zu Dreivierteln vom Land NÖ und zu einem Viertel von der Marktgemeinde Großengersdorf finanziert. Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Großengersdorf ersuchen die die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis während der Bauarbeiten.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Ing. Markus Hahn, Mobil: +43 676 812 60 143, E-Mail: markus.hahn @ noel.gv.at

