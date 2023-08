Toto: Erster Sechszehnfachjackpot bei Toto, 140.000 Euro warten

Ebenfalls Jackpot im ersten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Auch in der Runde 33B wurde der Mega-Jackpot nicht geknackt. Damit gibt es zum ersten Mal in der Toto-Geschichte einen 16-fach-Jackpot. Sechzehn Mal in Folge wurde der erste Rang, der Dreizehner, nicht richtig getippt.

140.000 Euro warten somit auf die Toto-Fans.

Es gab einen Zwölfer, der bald rund 7.700 Euro auf seinem Gewinnkonto haben wird. Der Spielteilnehmer bzw. die Spielteilnehmerin hatte einen Normalschein mit dreizehn Tipps gespielt, im elften fand sich der Zwölfer. Das Ergebnis beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 war es, dass den Dreizehner-Gewinn verhinderte. Auf dem Wettschein war der Sieg von FC Schalke 04 angekreuzt, also Tipp 2, gewonnen hat allerdings Eintracht Braunschweig, der Tipp hätte hier richtigerweise 1 lauten müssen.

Im ersten Rang der Torwette gab es erneut keinen Gewinner. Damit bleiben mehr als 20.000 Euro im Jackpot. Im zweiten Rang der Torwette gibt es einen Gewinner, der sein Glück auf win2day versucht hatte, er bekommt rund 1.850 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 34A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 33B

16fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 124.808,32 – 140.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 7.684,80 4 Elfer zu je EUR 426,90 45 Zehner zu je EUR 75,90 164 5er Bonus zu je EUR 8,60

Der richtige Tipp: X 2 X X 1 / 2 X 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 20.288,40 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.846,60 Torwette 3. Rang: 22 zu je EUR 29,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 169.338,28

Torwette-Resultate: 0:0 0:+ 1:1 1:1 +:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at