Heiteres Gedächtnistraining als Demenz-Vorbeugung

RegionalMedien Gesundheit und MAS Alzheimerhilfe machen den "Kopf Fit!"

Wien (OTS) - Mehr als 100.000 Menschen in Österreich leben mit Demenz. Aufgrund des steigenden Durchschnittsalters wird das Thema die Gesellschaft in Zukunft noch stärker betreffen. Eine verlässliche Vorbeugung gegen Alzheimer und andere Demenzerkrankungen gibt es nicht, die neue Initiative "Kopf Fit! Heiteres Gedächtnistraining" lädt aber dazu ein, das Risiko spielerisch zu senken.



Die RegionalMedien Gesundheit laden in Zusammenarbeit mit der MAS Alzheimerhilfe dazu ein, drei Wochen lang täglich die kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Von 1. bis 21. September, dem Welt-Alzheimertag, werden online, auf MeinMed.at, innovative Übungen zum Download bereitgestellt. Begleitet werden sie jeweils von kurzen Videos. Die Expert:innen Michael Buchner und Michaela Bichler erklären darin die Aufgabe, Psychologin Mag.a Julia Wimmer-Elias liefert zusätzliche Hintergrundinformationen.



Entscheidend sei die Kombination aus Spiel und Übung, erklärt Wimmer-Elias: "Ähnlich wie die Muskeln wollen auch die grauen Zellen täglich gefordert und trainiert werden. Das Wichtigste dabei: Alles, was Spaß macht, merkt sich das Gehirn leichter." Michaela Bichler, Leitung des MAS Aktivprogramms und MAS Demenztrainerin, ergänzt: "Regelmäßiges physisches und geistiges Training sind wichtig für die Hirngesundheit. Sie sollten nicht leere Slogans sein, sondern fixe persönliche Handlungen, um gesund und selbstbestimmt alt zu werden."



In den Übungen gilt es etwa, in vermeintlich wirren Buchstaben-Anordnungen Sprichwörter zu finden oder in Zahlen eine andere Bedeutung zu erkennen. Auch klassische Merkübungen mit Bildungsfaktor dürfen nicht fehlen. Eine Übung fordert die Teilnehmenden dazu auf, auf die morgendlichen Vögel-Konzerte zu hören und diese korrekt zuzuordnen. Langweilig wird selbst geübten Denksportler:innen dabei kaum, die Übungen sind durchaus fordernd und daher für alle Altersgruppen interessant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, alle Übungsmaterialien stehen kostenfrei zur Verfügung.



Mag.a Birgit Frassl und Marlis Rumler, Geschäftsführerinnen der RegionalMedien Gesundheit, freuen sich, mit "Kopf Fit!" ein weiteres Kapitel in einer langjährigen Zusammenarbeit zu schreiben: "Mit der neuen Initiative senden wir einmal mehr ein starkes Signal im Kampf gegen Demenz und zeigen unsere Bereitschaft, die österreichische Bevölkerung in einem gesunden Leben zu unterstützen."

Statements:

Mag.a Julia Wimmer-Elias, Psychologin: Das tägliche Gedächtnistraining, speziell des Kurzzeitgedächtnisses, ist Gehirntraining und damit genauso wichtig wie Körpertraining. Auch hier gilt: Wer trainiert, bleibt fit! Alltagsaktivitäten, Spiel und Kreatives, Bewegung, Neues, Wahrnehmung und Erinnerung lassen sich ein Leben lang trainieren – mit interessanten, abwechslungsreichen und heiteren Übungen. Machen Sie mit! Damit das "Gehirnjogging" weiterhin funktioniert, kann jede:r persönlich einiges tun. Ähnlich wie die Muskeln wollen auch die grauen Zellen täglich gefordert und trainiert werden. Das Wichtigste dabei: Alles was Spaß macht, merkt sich das Gehirn leichter.



Michaela Bichler, Leitung des MAS Aktivprogramms und MAS Demenztrainerin: Unter dem Motto "Der Demenz davonlaufen" bietet die Demenzvorsorge-Initiative "Kopf fit. Heiteres Gedächtnistraining" von MeinMed.at und der MAS Alzheimerhilfe die tägliche Online-Gedächtnisübung. Es ist dies eine Maßnahme im Rahmen des Prophylaxe-Angebotes der MAS Alzheimerhilfe, die motivieren soll, aktiv und bewusst etwas für das Gehirn zu tun. Wichtig: Regelmäßiges physisches und geistiges Training sind wichtig für die Hirngesundheit. Sie sollten nicht leere Slogans sein, sondern fixe persönliche Handlungen, um gesund und selbstbestimmt alt zu werden.



Mag.a Birgit Frassl und Marlis Rumler, Geschäftsführerinnen der RegionalMedien Gesundheit: Alzheimer und andere demenzielle Erkrankungen stehen bereits seit mehreren Jahren verstärkt in unserem Fokus. Wir freuen uns, mit der MAS Alzheimerhilfe einen der kompetentesten Player am österreichischen Gesundheitsmarkt an unserer Seite zu wissen. Mit der neuen Initiative senden wir einmal mehr ein starkes Signal im Kampf gegen Demenz und zeigen unsere Bereitschaft, die österreichische Bevölkerung in einem gesunden Leben zu unterstützen.

