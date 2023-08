Cecile Nordegg & Band am 24.8. im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Die Sängerin und Schauspielerin Cecile Nordegg musiziert am Donnerstag, 24. August, mit ihrem Ensemble ab 18.00 Uhr im Hof im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79). Bei diesem Freiluft-Konzert präsentiert die erfolgreiche Künstlerin das Programm „Jazz Proclamation Vol. 3“ mit hinreißendem „French Crossover-Jazz“. Zudem ist mit Schlagern und anderen melodiösen Schmankerln zu rechnen. Der Eintritt ist gratis. Cecile Nordegg begeistert das Publikum bei Auftritten im Inland und Ausland (Nordamerika, Guatemala, etc.). Die gefragte Vokalistin hat mehrfach CDs veröffentlicht („Triple“, u.a.) und internationale Auszeichnungen erhalten. Auch aus der Werbung für ein Möbelhaus kennt man Nordegg. Das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam (Leiter: Richard Felsleitner) organisiert das Gastspiel von „No-Ce & Band“ in Zusammenarbeit mit dem Kultur-Verein „Kulturforum Brigittenau“. Bei Schlechtwetter spielt die Formation im Inneren des Museums. Neben Cecile Nordegg wirken bei dem Konzert-Abend die kongenialen Instrumentalist*innen Walter Bass (Keyboard), Maria Salamon (Violine), Josef Schultner (Tenor-Saxophon) und Christian Spörk (E-Bass) mit. Nähere Informationen: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter). Auskünfte per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

Sängerin Cecile Nordegg: www.cecilenordegg.eu

