„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am 22. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein in der Steiermark

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am Dienstag, dem 22. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 ist der Moderator, studierte Historiker und Berufspilot im Südosten der Steiermark unterwegs, wo es jede Menge zu entdecken und zu erleben gibt. Diesmal steht ein Besuch auf Schloss Kapfenstein bei Familie Winkler-Hermaden auf dem Programm. Zu dem Schloss gehören auch ein Weingut und eine biologische Landwirtschaft, wo die berühmte „Brettljause“ ihren Ursprung hat. Die jahrhundertealten Gemäuer bergen schier endlose Geschichten, von denen Johann-Philipp Spiegelfeld viele erfährt.

Das Staffelfinale von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ gibt es am Dienstag, dem 29. August, auf Schloss Schenna bei Familie Spiegelfeld.

„Herrschaftszeiten!“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die neuen Folgen schon jetzt auf flimmit.at. Und alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden die bisherigen Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

