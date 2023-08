Lehrgang für angehende Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen gestartet

LR Teschl-Hofmeister: Die NÖ Familienland GmbH ermöglicht die Ausbildung auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger

St.Pölten (OTS) - Insgesamt 36 angehende Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH starten heute mit der zweisemestrigen Ausbildung an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Krems. Zusätzlich dazu erfolgt auch die Anstellung durch die NÖ Familienland GmbH, die als Kooperationspartner hinsichtlich der schulischen Tagesbetreuung bereits 150 Gemeinden in ganz Niederösterreich zur Seite steht. „Mit der berufsbegleitenden Ausbildung ermöglichen wir unseren Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen den raschen Einstieg ins Berufsleben, praktische Erfahrungswerte und auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern die Chance zum beruflichen Neuanfang“, so Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des aktuellen Lehrgangs befinden sich bereits Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die schon seit März bei der NÖ Familienland GmbH angestellt sind. Sie konnten im Anschluss an einen zweiwöchigen Intensivkurs bereits erste berufliche Erfahrungen sammeln und holen jetzt den theoretischen Ausbildungsteil nach, auf den für alle Lehrgangsteilnehmenden eine zweisemestrige, berufsbegleitende Ausbildung folgt. Die theoretische Ausbildung umfasst Themen wie Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Freizeitbereich, methodische Fertigkeiten aus den Bereichen Bewegung, Kreativität und Musik, Konfliktmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen. „Mit den rund 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH können wir das Angebot der schulischen Tagesbetreuung an rund 185 Schulstandorten sichern und Familien in Niederösterreich bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen“, so Teschl-Hofmeister.

Aufgrund des großen Bedarfs an Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen startete vergangene Woche wieder ein zweiwöchiger Grundkurs für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Dieser bildet zum einen die Basis zur weiterführenden Hochschulausbildung und ermöglicht parallel dazu einen raschen Einstieg ins Berufsleben. Informationen rund um die Ausbildung sowie offene Stellen finden Sie unter www.noe-familienland.at/jobs.

