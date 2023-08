September-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Mit Spielfilmen und Dokus in den Kinoherbst

St.Pölten (OTS) - Nach dem Open-Air-Sommer startet das Kino im Kesselhaus am Campus Krems am Freitag, 1. September, mit zahlreichen Spielfilm-Highlights und Dokus in den Kinoherbst: Wer etwa „Barbie“ noch nicht gesehen hat, hat dazu gleich an vier Tagen zwischen Freitag, 1., und Mittwoch, 6. September, Gelegenheit (am Samstag, 2. September, auch in Originalfassung). Am Monatsende, am Mittwoch, 27., und Samstag, 30. September, steht dann mit dem semifiktionalen Doku-Musical „Vienna Calling“ eine Reise in das Pop- und Underground-Wien auf dem Spielplan, bei dem Regisseur Philipp Jedicke auf Voodoo Jürgens, den Nino aus Wien, EsRAP, Kerosin95, Ernst Molden u. a. trifft und sie sowohl bei Live-Auftritten als auch in privaten Settings zeigt.

Am Freitag, 22. September, startet um 17 Uhr in Kooperation mit der Radlobby Krems und der Universität für Weiterbildung Krems eine Radparade, deren Ziel das Kino im Kesselhaus ist, wo der Film „Wie gelingt die Verkehrswende? Metropolen in Bewegung“ positive Beispiele gelungener Stadtplanung präsentiert und im Anschluss eine Podiumsdiskussion wartet. Ein weiteres Gespräch ist am Sonntag, 17. September, mit dem Filmemacher Günter Schwaiger angesetzt. Der in Salzburg geborene Regisseur begleitete fünf Jahre lang die Entwicklungen rund um die Nachnutzung von Adolf Hitlers Geburtshaus und beantwortet nach der Vorstellung von „Wer hat Angst vor Braunau?“ Fragen zur Entstehungsgeschichte des Films.

Komplettiert wird das September-Programm durch Spielfilme wie „Im Herzen jung“, „Die Rumba-Therapie“ und „Rehragout-Rendezvous“, Dokumentationen wie „Schulen dieser Welt“ sowie Kinderkino wie „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“, „Mavka – Hüterin des Waldes“, „Lassie -Ein neues Abenteuer“ und „Mullewapp 2 – Eine schöne Schweinerei“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

