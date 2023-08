„One-Shot-Challenge“ im Rahmen der NÖ Open 2023

LH-Stv. Landbauer: Einmalige Chance für Tennisbegeisterte jeder Spielstärke, Matchluft im Rahmen eines ATP-Challengers zu schnuppern

St.Pölten (OTS) - Von 3. bis 10. September 2023 gehen in Tulln an der Donau bereits zum dritten Mal die NÖ Open über die Bühne. Beim diesjährigen ATP-Challenger werden nicht nur nationale und internationale Tennisprofis im Rampenlicht stehen, sondern auch heimische Hobbyspieler und Nachwuchstalente bekommen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Donnerstag, den 7. September, wird im Rahmen des ATP-Turniers erstmals eine sogenannte „One-Shot-Challenge“ ausgetragen, bei der 32 Spieler mit unterschiedlichem Leistungsniveau im K.o.-System gegeneinander antreten. Gespielt wird nach den allgemeinen Tennisregeln, mit einer Ausnahme: Pro Match wird nur ein Punkt gespielt. Wer diesen Punkt macht, gewinnt gleichzeitig auch das Duell und steigt in die nächste Runde auf.

„Das hochkarätige ATP100-Turnier ist ein absolutes Highlight im SPORTLAND Niederösterreich. Als Tennis-Hochburg bietet unser Bundesland dafür die perfekte Kulisse und das hat man in den letzten beiden Jahren auch mit zwei großartigen Turnieren inklusive zahlreichen spannenden Matches erlebt. Mit der One-Shot-Challenge wollen wir heuer auch heimischen Hobbyspielern und Nachwuchstalenten dieses besondere Flair ermöglichen, im Rahmen eines ATP-Challengers zu spielen. Das Turnier, bei dem Spaß und Spannung im Mittelpunkt stehen, wird bestimmt eine interessante Angelegenheit, die das Spektakel auf der Anlage des TC Tulln gebührend abrundet“, freut sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Die One-Shot-Challenge ist eine hervorragende Herausforderung für alle Tennisbegeisterten. Jeder, der schon einmal Tennis gespielt hat, weiß, dass bei einem Punkt alles passieren und jeder gegen jeden gewinnen kann. Es wird extrem spannend zu sehen sein, wer die Nerven behält und sich letztlich durchsetzen kann“, so ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, der als Schirmherr bei der „One-Shot-Challenge“ in Tulln fungieren wird.

Jeder, der interessiert ist und das 14. Lebensjahr abgeschlossen hat, kann sich unter www.sportlandnoe.tv/oneshot zur „One-Shot-Challenge“ anmelden. Anmeldestart ist am Montag, 21. August 2023, ab 10 Uhr. Nennschluss ist spätestens am Freitag, 1. September 2023. Es gilt das First Come, First Served-Prinzip. Die „One-Shot-Challenge“ startet am Donnerstag, 7. September 2023, voraussichtlich um 17 Uhr. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten für diesen Tag ein gratis Ticket für den ATP-Challenger. Dem Sieger oder der Siegerin des Turniers winken zudem zwei VIP-Tickets für den Finaltag der NÖ Open am Sonntag, den 10. September 2023.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, patrick.pfaller @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse