Nachhaltig im Sommerurlaub: Von der Haustür bis zum Gipfel klimaneutral unterwegs

8 von 10 der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen problemlos öffentlich zu erreichen – 70 Prozent mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden

Wien (OTS) - Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen zeichnen sich seit mehr als 20 Jahren durch ihre Vorreiterrolle im heimischen Sommer-Berg-Tourismus aus. Sie sehen es als ihre Verantwortung, nachhaltige Natur-Bergerlebnisse zu schaffen und ihre Gäste bestmöglich über Nachhaltigkeit am Weg zum und am Berg zu informieren. Das kommt bei den Gästen der Sommer-Bergbahnen gut an: In dieser Saison konnten bisher bei den Bergbahnen teilweise Steigerungen der Besucher:innenzahlen von bis zu 15 Prozent erzielt werden.

Klimafreundlich auf den Gipfel

Der weltweite Tourismus verursacht acht bis zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. In Bezug auf die Klimaentwicklungen muss die Umweltbilanz des Reisens verbessert werden. Dabei spielen nicht nur die Wahl der Destination, sondern auch die Wahl des Verkehrsmittel für die Anreise sowie das das Urlaubsverhalten eine wichtige Rolle.

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen sind sich dieser Entwicklungen bewusst und setzen aktiv nachhaltige Maßnahmen. Durch regelmäßigen Austausch und Kooperationen wird die Attraktivität für die Gäste gesteigert, beispielsweise im Bereich der Mobilität über gemeinsame regionale Gästekarten inklusive kostenloser Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch Carsharing-Angebote, Elektromobilität und Kombi-Tickets sind bei den Sommer-Bergbahnen seit Jahren Standard.

„Nachhaltigkeit ist für uns grundsätzlich nichts Neues. Bereits seit unserer Gründung setzt die Qualitätsinitiative des Fachverbands der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich auf abwechslungsreiche Bergerlebnisse, die im Einklang mit den Bedürfnissen der Natur, der Region und den Gästen stehen. Auch im Zertifizierungsprozess sind Nachhaltigkeitskriterien inkludiert“, so Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. „In den vergangenen Jahren wird der Wunsch von unseren Gästen, Mitarbeiter:innen oder Partner:innen immer stärker spürbar, dass wir diese Nachhaltigkeit noch stärker sichtbar machen und vor den Vorhang holen. Mit den zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen ermöglichen wir ihnen klimaschonend unvergessliche Naturerlebnisse in der einzigartigen österreichischen Bergwelt. Den Weg vom Tal hinauf zum Gipfel ermöglichen wir ebenfalls klimafreundlich. Selbst die sogenannte letzte Meile stellt keinen Stolperstein da.“

Die jüngste Blitzumfrage unter den 77 Mitgliederbetrieben zeigt, dass über 80 Prozent der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen problemlos in 5 bis 10 Minuten zu Fuß von einer Station des öffentlichen Verkehrs erreichbar sind.

Kooperationen mit ÖPNV

In Österreich sind viele Reisedestinationen mit der Bahn oder Bussen erreichbar. Grund dafür sind überwiegend Kooperationen mit dem öffentlichen Fern-, Nah- und Regionalverkehr. Bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen setzen 56,8 Prozent konkrete Maßnahmen im Bereich klimaneutraler Mobilität. Kooperationen mit dem ÖPNV wurden bei 46,3 Prozent der befragten Mitglieder eingegangen, wie die Blitzumfrage zeigt. Weitere Projekte zur Zusammenarbeit sind in Planung.

Ein Vorzeigeprojekt in Salzburg ist beispielsweise der Elektro-Loigom-Shuttle, der durch das On-Demand-Angebot das bestehende Liniennetz in Leogang bedarfsorientiert ergänzt.

Weitere attraktive Angebote gibt es in Kooperation mit ÖBB Railtours, wo zahlreiche Bergbahn-Sommerangebote inkludiert sind.

„Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen versuchen von Saison zu Saison ihre Angebote klimafreundlicher zu gestalten. Der Weg zu unseren Bergen wird auch miteinbezogen. Wir wollen, dass unsere Gäste von der Haustür bis zum Gipfel klimaneutral unterwegs sein können“, bestätigt Grundner. „In der kommenden Saison wollen wir daher weitere Kooperationen vorantreiben.“

Trotz schlechtem Wetter mehr Gäste

Die neueste Blitzumfrage unter den Mitgliedern bestätigt: Die nachhaltige Strategie kommt an. Obwohl das Wetter im Juli durchwachsen war, hatten die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen bisher einen guten Sommer. Knapp 70 Prozent der Bergbahnen beschreiben die Saison als zufriedenstellend, wenn nicht sogar als sehr zufriedenstellend. 78 Prozent haben eine Steigerung der Besucher:innenzahlen von bis zu 15 Prozent. Bei einer instabilen Wetterlage steht die Bergbahnnutzung hoch im Kurs. Falls ein Gewitter aufzieht, sind die Gäste mit den Bergbahnen schnell wieder im Tal.

Das ist vor allem Familien, der häufigsten Gästegruppe, wichtig. Neben Eltern mit Kindern wurden die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen erneut viel von Biker:innen besucht. Die MTB-Angebote der Bergbahnen bleiben ein Besucher:innenmagnet.

„Die Sommersaison 2023 ist für die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen trotz des instabilen Wetters bisher positiv verlaufen. Wir sind mit der Entwicklung der Gästezahlen und unseren nachhaltigen Bergerlebnissen sehr zufrieden. Dem Herbst blicken wir sehr zuversichtlich entgegen“, so Grundner. Bei einer guten Wetterlage erwarten die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen zum Ende der Saison ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr. „Wir freuen uns auf einen goldenen Herbst, was ja bekannterweise die ideale Zeit für einen Wander- bzw. Aktivurlaub in den österreichischen Bergen ist“, so Grundner abschließend.

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich). Das Gütesiegel vereint die Expert:innen und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 77 Mitglieder mit 94 Themenbergen. Insbesondere für bergunerfahrene Sommerurlauber:innen ist das Gütesiegel ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Destinationswahl. Nur Betriebe, die mindestens 160 Qualitätskriterien erfüllen, werden Mitglied der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen. (PWK262/HSP)

