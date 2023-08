Arbeiten am Radwegabschnitt Wetzleinsdorf – Weinsteig abgeschlossen

Investition in moderne Radinfrastruktur und mehr Verkehrssicherheit

St.Pölten (OTS) - Mit der Fertigstellung der Radwegverbindung zwischen Wetzleinsdorf und Weinsteig wurde eine sichere Radwegverdingung für den Alltagsradverkehr geschaffen. Das Radwegprojekt wurde innerorts an das Gemeinde- und Landesstraßennetz - auf dem Fahren im Mischverkehr möglich ist - angeschlossen. Über eine bereits bestehende Radwegverbindung von Weinsteig ausgehend können nun die im Hauptort Großrußbach befindlichen Alltags- und Freizeiteinrichtungen (Gemeindezentrum, Schulen, Nahversorger, Arzt, Sportstätten, usw.) und auch die Nahversorger in Wetzleinsdorf verkehrssicher mit dem Fahrrad erreicht werden. Weiters ist eine direkte Anbindung an die regionale Radwegverbindung „Kreuttalradroute“ in Weinsteig gegeben.

Die Arbeiten für den rund 2,3 Kilometer langen Radwegabschnitt wurden von den Firmen Erdbau Schörg und Bitubau in einer Bauzeit von rund fünf Monaten durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 180.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ und 30 Prozent von den Marktgemeinde Großrußbach getragen werden.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Ing. Markus Hahn, Mobil: +43 676 812 60 143, E-Mail: markus.hahn @ noel.gv.at

