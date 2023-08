Lotto: Fünffachjackpot geknackt – win2day Spieler:in gewinnt 5,6 Mio.

Joker Jackpot – es warten 400.000 Euro

Wien (OTS) - Der sechste Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt. Im Sechser-Rang ging es um rund 5,6 Millionen Euro. Die holte sich ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin, der/die das Glück auf win2day versucht hatte. Elf Tipps ins Rennen geschickt, waren im 4. davon die „sechs Richtigen“ 1, 24, 27, 41, 43 und 44 zu finden. Der Sologewinn bringt dem Glückskind den 35.höchsten Sechser der Lotto-Geschichte.

Auch einen Sologewinn gibt es beim Fünfer mit der Zusatzzahl 23. Ein/e Niederösterreicher:in hatte dafür einen Quicktipp mit sechs Tipps gewählt. Im fünften Tipp hatte lediglich die Zahl 41 auf den Sechser gefehlt. Der Sologewinn allerdings beschert auch hier eine schöne Gewinnsumme: rund 193.000 Euro.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung am Sonntag endete ebenfalls mit einem Solosechser.

Ein Normalschein, der in Tirol gespielt wurde, ist hier der Gewinner. Für den Solosechser gibt es rund 426.000 Euro.

Für den LottoPlus Sechser am Mittwoch werden 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker steht aktuell ein Jackpot auf dem Spiel. Niemand hatte „Ja“ zur Jokerzahl 738403 gesagt und somit bleiben mehr als 275.000 Euro im Topf. Am Mittwoch wird das „Ja“ also besonders interessant, da geht es dann im ersten Rang um 400.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. August 2023

1 Sechser zu EUR 5.566.617,10 1 Fünfer+ZZ zu EUR 192.537,90 144 Fünfer zu je EUR 1.386,50 355 Vierer+ZZ zu je EUR 180,70 6.337 Vierer zu je EUR 59,00 8.475 Dreier+ZZ zu je EUR 18,90 108.830 Dreier zu je EUR 5,90 357.079 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 24 27 41 43 44 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. August 2023

1 Sechser zu EUR 425.932,50 92 Fünfer zu je EUR 1.084,40 4.490 Vierer zu je EUR 19,80 71.508 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 15 27 28 39 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. August 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 275.130,23 – 400.000 Euro warten 11 mal EUR 10.000,00 109 mal EUR 1.000,00 1.136 mal EUR 100,00 12.440 mal EUR 10,00 124.389 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 7 3 8 4 0 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at