15 Verkehrstote in der vergangenen Woche

256 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 20. August 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Mitfahrer, drei Motorradlenker, drei Pkw-Lenker, ein E-Bike-Lenker, ein Fußgänger, ein Lenker eines sonstigen Fahrzeuges, ein Quad-Lenker und ein Radfahrer bei zwölf Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 20. August 2023, im Bezirk Liezen, Steiermark, bei dem drei Pkw-Insassen getötet wurden. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker kam aus noch unbekannter Ursache auf einer Gemeindestraße links von der Fahrbahn ab und überschlug sich über eine steile Böschung. Durch den Absturz über den felsdurchsetzten Abhang erlitten der Lenker, ein ebenfalls 23-jähriger Beifahrer und ein 21-jähriger Mitfahrer tödliche Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer konnte sich aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und die Einsatzkräfte alarmieren, die jedoch nur mehr den Tod der drei Beteiligten feststellen konnten. Am Wochenende verunglückten elf Verkehrsteilnehmer tödlich.





Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, vier auf Landesstraßen L, je zwei auf Autobahnen und Schnellstraßen und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Sechs Verkehrstote mussten in der Steiermark, vier in Niederösterreich, jeweils zwei im Burgenland und Kärnten sowie einer in Oberösterreich beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je vier Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung sowie in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers, Überholen oder Übermüdung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Sieben tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und ein Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.





Vom 1. Jänner bis 20. August 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 256 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 269 und 2021 213.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at