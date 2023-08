„Frauen und Finanzen - Reden wir über Geld“ Abendveranstaltungen im Herbst 2023

LR Teschl-Hofmeister: „Das Land Niederösterreich will die Finanzkompetenz und somit die Eigenständigkeit von Frauen noch weiter stärken“

St.Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich hat das Ziel, auf die Wichtigkeit des Themas „finanzielle Sicherheit von Frauen“ hinzuweisen. Zudem sollen die vielen Aspekte von Geld in unserem gesellschaftlichen Leben sichtbar gemacht und die Auswirkungen von (Lebens-)Entscheidungen, insbesondere von Frauen, verdeutlicht werden. „Im Leben einer Frau gibt es immer wieder Phasen, in denen sie wichtige Entscheidungen bezüglich Finanzen, Einkommen und Altersvorsorge trifft. Mir ist es ein Anliegen, Frauen zu unterstützen und maßgeschneiderte Angebote für sie anzubieten, um ihre Finanzkompetenz zu verbessern. Das Projekt ,GeldHeldinnen‘ und die daraus entstandenen Formate leisten einen Beitrag zur finanziellen Selbstbestimmung von Frauen“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Zum Thema „Frauen und Finanzen – Reden wir über Geld“ finden im Herbst zwei Abendveranstaltungen statt. In einer spannenden und unterhaltsamen Mischung aus Vorträgen und Gesprächen werden dem Publikum am 18. Oktober in Amstetten und am 20. November in Zwettl Informationen und fachlicher Input durch Expertinnen auf klar verständliche und unterhaltsame Weise nähergebracht. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von der Abteilung Familien und Generationen des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der Zeitschrift „Welt der Frauen“, der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten und der Erzdiözese Wien.

Der Verein „wendepunkt“ führte im Auftrag des Landes Niederösterreich und in Kooperation mit dem Sozialunternehmen „Three coins“ das Projekt GeldHeldinnen durch, in dem sich alles um das Thema Frauen & Finanzen in Niederösterreich drehte.

Im Projekt wurden mehrere Finanzbildungsformate entwickelt, darunter der Money Messenger: In sechs Wochen werden mithilfe von kurzen Nachrichten über WhatsApp, Facebook oder Instagram wertvolle Tipps und Tricks für einen besseren Umgang mit Geld vermittelt. Die Anmeldung zum Money Messenger erfolgt online unter www.frauundgeld.at/moneymessenger.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse