Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 21. August 2023. Von Manfred Mitterwachauer: "Sichtbare Zerfallserscheinungen".

Innsbruck (OTS) - Über Jahrzehnte spielte der Tiroler Gemeindeverband landespolitisch eine der ersten Geigen. Weil die ÖVP da wie dort das Zepter in der Hand hielt. Mit der GemNova-Pleite und dem internen Hickhack droht dem Verband ein irreversibler Machtverlust.

Daumen nach oben – oder nach unten. Launig und pointiert, jedoch mitunter gefürchtet messerscharf hat der Sölder Langzeit-Bürgermeister Ernst Schöpf während seiner Amtszeit als Präsident des Tiroler Gemeindeverbands die Landespolitik mit seinen Äußerungen, Einschätzungen und Analysen vor sich hergetrieben. Gesetzesnovellen angestoßen, adaptiert oder auf die lange Bank geschoben. Der mächtige VP-Politiker war gefürchtet im Landhaus. Wusste man dort doch die 276 Verbandsmitglieder – und somit großteils VP-BürgermeisterInnen – hinter ihm. Die Pleite der verbandseigenen GemNova-Firmen hat dieses Bollwerk in seinen Grundfesten erschüttert. Schöpf hat das Handtuch intern bereits geworfen, nun wankt jedoch der gesamte Verband. Und mit ihm dessen bisherige Macht. Wer immer Schöpf nachfolgt, wird nicht nur einen Verband übernehmen, der finanziell in den Seilen hängt, sondern auch einen, der seine künftige Rolle im Spiel der politischen Kräfte in Tirol erst neu definieren muss.

Indem die Gemeinden im Juli der GemNova die finanzielle Rettung verwehrten und infolgedessen fast alle Tochtergesellschaften in Konkurs sind, haben die Verbandsmitglieder zwar dieses Kapitel für beendet erklärt, jedoch jenes der unumgänglichen Aufarbeitung noch nicht aufgeschlagen. Und es ist weder zu erwarten noch realistisch, dass dies bis zum neuerlichen D-Day – dem für 19. September angesetzten Gemeindetag – auch passieren wird. Schließlich drohen juristische Auseinandersetzungen – und die können dauern. Zudem geht es bis dahin um Existenzielleres: das wirtschaftliche Überleben des Verbands. Verbindlichkeiten und (künftige) Forderungen rund um die Pleite der Verbandsfirmen in Millionenhöhe stehen im Raum. Geld, welches die Kommunen erst finden müssen. Mittels Anhebung der Mitgliedsbeiträge. Und das womöglich auf Jahre. Noch im Juli war hierfür nicht die erforderliche Mehrheit von 90 Prozent in Sicht.

Politisch droht dem Gemeindeverband so oder so ein irreversibler Machtverlust auf Landesebene. Die offenen Grabenkämpfe im Vierer-Präsidium machen vor dem 39-köpfigen Vorstand nicht Halt. Die Stärke des Gemeindeverbands ist nicht mehr die Summe seiner Mitglieder. Sie ist seine Schwäche.

Die Zerfallserscheinungen des Gemeindeverbands können der schwarz-roten Landesregierung nicht egal sein. Dafür sitzen deren Mitglieder in zu vielen Landes-Gremien. LH Anton Mattle (VP) und Vize Georg Dornauer (SP) könnten die Chance aber beim Schopf packen, die Machtverhältnisse nach der (personellen) Neuaufstellung des Verbands wieder geradezurücken. Im Sinne des Landes.





