Wiener Klimateam: Jetzt gemeinsam Projekte entwickeln

Wien (OTS) - Ab August können alle interessierten Wiener*innen mit Expert*innen an den Klima-Ideen weiterarbeiten

Mehr als 1.300 Ideen für den Klimaschutz wurden von den Wiener*innen im April und Mai für die Pilotbezirke Mariahilf, Währing und Floridsdorf eingereicht. Expert*innen der Stadt Wien haben die Ideen einem Check unterzogen, ob sie auch den Einreichkriterien entsprechen.

„Jetzt geht’s in die nächste Runde. Alle interessierten Wienerinnen und Wiener können einen Blick auf die Klima-Ideen werfen und sie gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Stadt Wien zu Projektentwürfen weiterentwickeln“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Zu diesem Zweck gibt es heuer eine neue Veranstaltungsreihe. Bei den Grätzlwerkstätten in öffentlichen Parks haben die Wiener*innen ab kommender Woche die Möglichkeit, sich einen Nachmittag lang zu informieren und die weitergekommenen Ideen zu entdecken. Auch diejenigen, die bisher noch nichts vom Wiener Klimateam gehört haben, sind eingeladen mitzureden und mitzumachen. „Mit der Grätzlwerkstatt wollen wir eine gemütliche Atmosphäre schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und an den Ideen weiterzuarbeiten. Denn nach wie vor gilt: Die Wienerinnen und Wiener wissen am besten, was es bei ihnen im Grätzl für den Klimaschutz braucht,“ so Czernohorszky.

Vor Ort sind alle Ideen ausgestellt, die es im jeweiligen Bezirk weitergeschafft haben. Besucher*innen können sich mit Expert*innen der Stadt Wien dazu austauschen. Wenn sie konkretere Rückmeldungen zu Ideen haben, können sie gemeinsam mit den Expert*innen vor Ort Projektentwürfe auf Basis der Ideen entwickeln. Zusätzlich sorgen bei der Grätzlwerkstatt ein aufregendes Kinderprogramm, ein Radio Wien-DJ, kreative Aktionen und die Klimatour-Räder für ein spannendes Rahmenprogramm.

Wie geht’s weiter?

Im September geht es dann nochmal ins Detail: bei den Projektwerkstätten werden in einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre in einem Workshop-Setting konkrete Projektentwürfe ausgearbeitet. „Die Zusammenarbeit zwischen Ideeneinreicher*innen und Expert*innen hat sich schon letztes Jahr als sehr konstruktiv und fruchtbar erwiesen. Die Einbindung beider Perspektiven hat die Projektentwürfe bereichert und auch die weiteren Umsetzungsschritte auf einen guten Weg gebracht,“ so Wencke Hertzsch, Projektleiterin.

Im November werden die erarbeiteten Projektentwürfe einer repräsentativ gelosten Gruppe von Bezirksbewohner*innen in den drei Pilotbezirken Mariahilf, Währing und Floridsdorf (Bürger*innen-Jury) vorgelegt. Diese schlagen Projekte vor, welche in den darauffolgenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die Gewinner-Projekte werden im Dezember bekannt gegeben.

Termine für die Grätzlwerkstatt:

22. August – 16 bis 20 Uhr, Währing, Johannn-Nepomuk-Vogl-Platz

24. August – 15 bis 19 Uhr, Mariahilf, Esterházypark

29. August – 15 bis 19 Uhr, Floridsdorf, Grete-und-Otto-Ascher-Park

Termine für die Projektwerkstatt:

13. September – Projektwerkstatt Währing

14. September – Projektwerkstatt I Floridsdorf

26. September – Projektwerkstatt II Floridsdorf

27. September – Projektwerkstatt Mariahilf

