Gaál: „Rund 15.300 Beratungen in vier Jahren zeigen: Das Frauenzentrum ist eine wichtige Anlaufstelle für alle Wienerinnen!“

Kostenlose Beratung für Frauen zu den Themen persönliche Weiterentwicklung, Trennung, psychische Gesundheit und finanzielle Absicherung

Wien (OTS) - Vier-Jahres-Jubiläum für das 2019 eröffnete „Stadt Wien Frauenzentrum“ in der Rathausstraße 2 (Beratungstelefon: 01/408 70 66). In vier Jahren fanden insgesamt 15.296 Beratungen statt (1.8.2019-31.7.2023). Die Hauptthemen der Beratungen waren Scheidung, Trennung, psychische Gesundheit und finanzielle Fragen.



„Die Bilanz nach vier Jahren zeigt, dass wir mit der Einrichtung des Frauenzentrums einen Fels in der Brandung geschaffen haben, eine zuverlässige Anlaufstelle, die Wienerinnen in allen Lebenslagen zielgerichtet unterstützt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. „Im Frauenzentrum gehen die Mitarbeiterinnen individuell auf die Bedürfnisse jeder Frau ein. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und mit professioneller Beratung die Möglichkeiten aufzuzeigen. In Wien gibt es eine Vielzahl an Angeboten, um Frauen in ihrem persönlichen Leben bestmöglich zu unterstützen und zu fördern – egal, ob es um eine Trennung, um Beratung für Alleinerziehende, Mehrfachbelastung oder die persönliche Weiterentwicklung geht. Die Beraterinnen im Frauenzentrum haben den Überblick und beraten sorgfältig, maßgeschneidert und unbürokratisch oder vermitteln an die richtige Stelle weiter“, so Gaál.

Das Team des Frauenzentrums besteht aus Psychologinnen, Juristinnen und Sozialarbeiterinnen. Neben der psychologischen Beratung, Rechtsberatung und Sozialberatung nimmt das Frauenzentrum auch die Rolle einer Vermittlungsdrehscheibe für unterschiedliche Angebote für Frauen in Wien ein.

Vier-Jahres-Bilanz: 15.296 Beratungen – Rund 422 Beratungen pro Monat im letzten Jahr

Seit der Eröffnung des Frauenzentrums konnte in insgesamt 15.296 Beratungen Unterstützung angeboten werden. Die Beratungen fanden in unterschiedlichen Formaten statt.

Im vergangenen Jahr (1.8. 2022 - 31.7.2023) fanden durchschnittlich 422 Beratungen pro Monat statt.

Gesamtkontakte seit Eröffnung 1.8. 2019 - 31.7.2023 nach Beratungsformat



Beratungsformat Kontakte Telefonisch 12.268 Persönlich 1.101 Email 1.927 Gesamt 15.296

Gesamtkontakte in den letzten 12 Monaten, 1.8.2022 - 31.7.2023 nach Beratungsformat

Beratungsformat Kontakte Telefonisch 3.770 Persönlich 543 Email 748 Gesamt 5.061 Schnitt/Monat 422

Das Frauenzentrum hat sich nach vier Jahren als Beratungseinrichtung fest etabliert und wird von den Wienerinnen sehr gut angenommen. Es zeigt mit rund 15.300 Beratungen in vier Jahren eine sehr hohe Auslastung.

In den letzten 12 Monaten (1.8.2022 - 31.7.2023) fanden insgesamt mehr als 5.000 Beratungen statt.

Jede Frau wird individuell beraten und betreut. Im Vordergrund stehen psychologische und sozialarbeiterische Erstberatung und Unterstützung, juristische Erstberatung sowie das Vermitteln von Informationen über Rechte und Möglichkeiten und das Planen der nächsten Schritte. Um maßgeschneiderte Lösungen zu finden, arbeiten die Expertinnen des Frauenzentrums aus den Bereichen Recht, Psychologie und soziale Unterstützung bei Bedarf im Team.

In schwierigen Lebenslagen treten verschiedene Problemlagen oft Hand in Hand auf. So können etwa durch eine Trennung der finanzielle Druck und damit einhergehend die psychische Belastung steigen. Gerade in schwierigen Situationen greift speziell das Beratungsangebot des Frauenzentrums.

Hauptthemen im Frauenzentrum

Inhaltlich verzeichnet das Frauenzentrum im Jahr 2023 bislang neben den stärker als im Vorjahr nachgefragten Themen Trennung und Scheidung (45 % aller Beratungskontakte) auch weiterhin die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. In Folge der Pandemie bleiben Anfragen betreffend psychische Gesundheit (19 % aller Beratungskontakte) auf hohem Niveau. Inflation und Teuerung führten dazu, dass auch Anfragen zu Unterhalt und finanziellen Notlagen (13% aller Beratungskontakte) auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr liegen. Ebenso häufig waren Fragen zu Obsorge und Kontaktrecht (13% aller Beratungskontakte).

Im Rahmen der Beratungen zeigt sich außerdem die Komplexität der Fragestellungen. 11 % aller Beratungskontakte thematisieren das Thema Gewalt. So gibt es immer wieder Klientinnen, deren Gewalterfahrungen im Laufe der Beratung im Frauenzentrum erstmals thematisiert werden. In diesen Fällen verweisen die Beraterinnen schnell und unkompliziert an die zuständigen Stellen, wie zum Beispiel den 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien (01 71 71 9) oder den Frauenhaus-Notruf (05 77 22).

Thementage im Frauenzentrum: „Wohnen für Frauen ab 60“ und „Frauen und Geld - Beratung zur Existenzsicherung"

Seit 2020 werden in Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen Thementage mit speziellen Schwerpunkten im Frauenzentrum angeboten. 2023 fanden bisher Thementage betreffend „Frauen und Geld“, „Alleinerziehend“ sowie „Karenz und Wiedereinstieg“ in Kooperation mit dem waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) statt.

Im Herbst 2023 wird der Schwerpunkt auf den Themen „Wohnen für Frauen ab 60“ und „Frauen und Geld – Beratung zur Existenzsicherung“ liegen. Im Oktober ist ein Beratungsschwerpunkt rund um das Thema „Wohnen für Frauen ab 60“ in Kooperation mit der Wohnberatung Wien geplant. Wienerinnen können sich an diesem Tag von Expertinnen der Wohnberatung Wien informieren lassen. Im November beraten Expertinnen des Frauenzentrums und der Fonds Soziales Wien Schuldenberatung zum Thema „Frauen und Geld - Beratung zur Existenzsicherung“.

Kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung



Das Frauenzentrum ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Wien für Frauen in allen Lebenslagen. Wienerinnen erhalten kostenlose Information und Erstberatung. Expertinnen helfen bei Fragen zur persönlichen Weiterentwicklung, Scheidung, Obsorge, finanziellen oder psychischen Problemen oder informieren darüber, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote es in Wien gibt.

Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym. Die erste Information bekommen Frauen telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Für tiefergehende, ausführliche Beratung wird um Terminvereinbarung gebeten – unter 01 408 70 66.

Frauenzentrum Wien

Rathausstraße 2, 1010 Wien

Tel.: +43 1 408 70 66

E-Mail: frauenzentrum @ wien.at

frauenzentrum.wien.gv.at





