TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" vom Sonntag, 20. August 2023, von Liane Pircher: "Langer K(r)ampf gegen das Kiffen"

In Deutschland wird Cannabis legal. Ob das sinnvoll ist, bleibt ein Streitfall. In Österreich wird das heiße Thema lieber verdrängt.

Innsbruck (OTS) - In Deutschland erwartet man sich von dem Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis viel: Die Droge soll entkriminalisiert werden, der Jugendschutz verbessert, der gefährliche Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Eine Menge von 25 Gramm soll künftig ab 18 Jahren erlaubt sein. Juristisch gesehen mag der Plan ein guter und vernünftig sein. Schließlich belegen die Zahlen in allen Ländern Europas dasselbe: Gekifft wird so oder so, auch wenn es verboten ist. In allen Ländern Europas beobachtet man steigende Konsumentenzahlen. Rund ein Drittel aller Menschen in Österreich hat laut Zahlen aus dem Vorjahr schon einmal gekifft. Der gesellschaftliche Konsens hat sich geändert – vielfach wird Alkohol, die legale Volksdroge Nummer eins, mit Cannabis gleichgesetzt, wenn es um gesundheitliche Risiken geht.

Gleichzeitig ist Fakt, dass das Kiffen heute nicht mehr viel mit den oft nostalgisch verklärten Cannabis-Erfahrungen ergrauter Anfangfünfziger in deren Jugend zu tun hat: Der THC-Anteil hat sich gegenüber früher verdreifacht oder weist sogar noch höhere Konzentrationen auf. Die Rauschwirkung und damit die Gesundheitsgefahr ist inzwischen eine andere. Das ist besonders für Junge tragisch, weil die Gehirnentwicklung bis 25 Jahre nicht abgeschlossen ist. Hanf, speziell, wenn viel THC im Spiel ist, erhöht das Risiko, psychisch zu erkranken. An diesem Risiko wird die Legalisierung wenig ändern, weil auch der Kauf auf dem Schwarzmarkt nicht ganz verschwinden wird. Zumindest aber wird in Deutschland die Realität des Konsums anerkannt. Hierzulande kehrt man das Thema unter den Teppich. Noch. Man könnte zumindest damit beginnen, aufzuklären. Eine moderne Drogenpolitik setzt auf Regulierung und Prävention. Österreich hinkt nach.



