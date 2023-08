FPÖ-Kunasek/Triller: „ÖVP-Gesundheitslandesrätin schließt weiteres Leitspital nicht aus!“

Nach dem Zentralspital in Liezen könnte ein weiteres in der Oststeiermark folgen – Freiheitliche üben harte Kritik am Vorgehen der Landesregierung und bringen Anfrage ein.

Graz (OTS) - Wie die „Steirerkrone“ heute berichtet, dürfte die Landesregierung bereits an weiteren Zentralisierungsplänen im Spitalswesen der Grünen Mark tüfteln. Konkret wollte die zuständige ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß auf Nachfrage nicht dementieren, dass analog zum geplanten Leitspital in Liezen weitere Leitspitäler in der Steiermark folgen zu lassen. Immer wieder taucht dabei die Region um Ilz als möglicher Standort für ein weiteres Zentralspital auf. „Anstatt die Gesundheitsversorgung in der Steiermark nachhaltig zu stärken und dem vorherrschenden Personalmangel endlich effektiv den Kampf anzusagen, scheint die Landesregierung schon wieder über eine Zentralisierung im Gesundheitsbereich und damit einhergehend wahrscheinlich Schließungen von Spitalsstandorten nachzudenken“, zeigt sich FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek verärgert. „Dabei sollte den Regierern bereits das Ergebnis der Volksbefragung in Liezen verdeutlicht haben, dass die Steirer keine weitere Ausdünnung im Gesundheitssektor mehr wollen. Dass derart beharrlich an der Zentralisierungsstrategie festgehalten wird, ist für uns Freiheitliche vollkommen unverständlich“, so Kunasek weiter, der ÖVP und SPÖ auffordert, von dieser Strategie abzukehren. „Es braucht einen echten Wandel im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung des Gesundheitswesens in der Steiermark. Schwarz und Rot müssen Lösungen finden, die nicht ausschließlich auf Zusammenlegungen und Schließungen beruhen“, so der freiheitliche Klubobmann.



FPÖ-Triller: „Anfrage an ÖVP-Gesundheitslandesrätin soll Klarheit bringen!“

Ähnlich kritisch äußert sich FPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Marco Triller zur heutigen Berichterstattung. „Es ist der erklärte Plan von ÖVP und SPÖ, dass in jeder steirischen Region ein sogenanntes Leitspital entstehen soll. Dem Vernehmen nach könnte nach dem Ennstal als nächstes der Osten der Steiermark mit einem Zentralkrankenhaus auf der grünen Wiese samt einhergehender Schließung bestehender Krankenhäuser ‚beglückt‘ werden. Es verdichten sich die Gerüchte, dass in der Oststeiermark für ein derartiges Zentralisierungsprojekt der Standort Ilz ins Auge gefasst wird“, so Triller, der erste parlamentarische Initiativen der Freiheitlichen ankündigt. „Die FPÖ wird mittels Anfrage an ÖVP-Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß Transparenz hinsichtlich potentieller Vorhaben einfordern. Immerhin hat Landesrätin Bogner-Strauß die Fertigstellung des nächsten Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark, also des wesentlichsten Konzeptpapiers im Gesundheitsbereich, auf nach der nächsten Landtagswahl verschoben. Möglicherweise will die Volkspartei den für sie wichtigen Wahlkreis Oststeiermark nicht bereits vor dem nächsten Urnengang mit neuerlichen Spitalsschließungen vergrämen. Wir Freiheitliche sprechen uns jedenfalls auch zukünftig unbeirrbar gegen weitere Krankenhausschließungen und die Ausdünnung der Versorgungsstrukturen aus“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher abschließend.





