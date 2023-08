48er-Mistfest 2023 im Zeichen von „Zero Waste“

Wien (OTS) - Das Mistfest der 48er für die ganze Familie steht heuer am 16. und 17. September im Zeichen von „Zero Waste“, also „Null Verschwendung“. Das Öko- und Green-Event am Mistplatz Hernals informiert und unterhält jedes Jahr tausende Wienerinnen und Wiener mit Infoständen, Kinderflohmarkt, Ausstellungen, und Musik – heuer erstmals mit einem eigenen „Zero Waste“-Stand. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich bereits jetzt darauf und lädt herzlich ein: „Schauen Sie sich das an – holen Sie sich nützliche Klimaschutz-Tipps für Ihren Alltag, informieren Sie sich aus erster Hand über Abfall- und Umweltthemen und freuen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern über die vielen Attraktionen und das Musikprogramm.“

Freier Eintritt zum bunten Unterhaltungsprogramm

Abwechslung ist garantiert: Geboten werden Informationen über das Serviceangebot der 48er und anderer Abteilungen der Stadt Wien sowie weiterer Institutionen und heuer erstmals ein „Zero Waste“-Stand. Die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er sind vor allem für die Kinder eine besonders beliebte Attraktion. Besucherinnen und Besucher können aber auch beim 48erTandler Outlet und 48er Fanshop einkaufen, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern, beim Mistquiz ihr Wissen zu Abfall- und Umweltthemen testen oder bei der Wiener Klima-Tour vorbeischauen.

Die Highlights 2023

„Zero Waste“-Stand

Klima-Tour

Flying Fox

Riesenrad

Drehleiter der Wiener Feuerwehr

Bull Riding

Boulderwand

Kinderflohmarkt

Mistquiz

48er Tandler Outlet

48er Fanshop

48er Fahrzeugausstellung

Gastronomie



Attraktives Bühnenprogram

Samstag, 16. September 2023

13:30 Uhr: Elisabeth Engstler

14:45 Uhr: Niddl und Dennis Jale

16:30 Uhr: 48er-Tandler Band



Sonntag, 17. September 2023

13:00 Uhr: Besuchshunde des Samariterbundes

14:15 Uhr: Pete Art und Herbert Prohaska

15:30 Uhr: Thorsteinn Einarsson

16:45 Uhr: Viennese Ladies



Das Mistfest ist Öko und Green

Das Mistfest wird auch heuer wieder als ÖkoEvent sowie als GreenEvent durchgeführt. Das Prädikat ÖkoEvent steht für die Vermeidung von Abfällen, ein optimales Abfallmanagement, den sorgsamen Umgang mit Wasser und Energie, die Verwendung von Produkten aus der Region und aus ökologischer Erzeugung, das Bevorzugen von Produkten aus fairem Handel und die umweltfreundliche Mobilität rund um die Veranstaltung. So ist das Mistfest öffentlich gut zu erreichen und auch für Fahrräder stehen Abstellplätze zur Verfügung.

Service und Information

Zu Gast am Mistplatz Hernals sind viele Organisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Berufsfeuerwehr Wien (MA 68) mit ihrer Drehleiter, die Berufsrettung Wien (MA 70), der Gesundheitsdienst (MA 15), die Polizei und das Stadtservice. Auch die Umweltanwaltschaft, Wien Kanal, die Abteilung Wiener Wasser (MA 31), die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), Wiener Gewässer (MA 45), Marktamt (MA 59),

Wiener Stadtgärten (MA 42), Wien Leuchtet (MA 33), Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen (MA 36) sowie Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien und das TierQuarTier Wien sind mit Informationsständen vor Ort.

Tolle Location bei jedem Wetter

Ein Festbesuch für die ganze Familie zahlt sich bei jedem Wetter aus: Die Bühne befindet sich regensicher und windgeschützt in der großen Wagenhalle. Auch Hunde mit Beißkorb und Leine sind herzlich willkommen. Das Mistfest ist öffentlich bequem erreichbar mit der S 45 (Station Hernals), der Straßenbahnlinie 43 (Station Wattgasse) oder den Buslinien 10A und 42A (Station Richthausenstraße). Bitte möglichst nicht mit dem Auto kommen, es gibt nur sehr wenige Parkplätze, Fahrradabstellplätze sind ausreichend vorhanden.

Veranstaltungsdetails

Termin: Samstag, 16. und Sonntag, 17. September 2023, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Ort: Mistplatz Hernals, Eingang 17., Richthausenstraße 2

Fahrplanauskunft

Website: abfall.wien.gv.at

Der Eintritt ist kostenlos!

