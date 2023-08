23. Bezirk: Fahrbahnsanierung und Begrünungsmaßnahmen in Abschnitt der Ketzergasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. August 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten und der Errichtung von Baumscheiben in der Ketzergasse im 23. Bezirk. Die Sanierungsarbeiten der Fahrbahn sind aufgrund von Aufgrabungsarbeiten durch Einbautendienststellen und Zeitschäden notwendig und werden im Abschnitt zwischen Franz-Lehar-Gasse und Brunner Straße durchgeführt. Darüber hinaus werden im Bereich zwischen Karl-Sarg-Gasse und Brunner Straße insgesamt 26 Baumscheiben errichtet, mit einer automatischen Bewässerung versehen und mit Bäumen bepflanzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Ketzergasse wird von der Brunner Straße bis und in Richtung Manngasse als Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Brunner Straße erfolgt über Perchtoldsdorfer Straße, Breitenfurter Straße, Rudolf-Waisenhorn-Gasse, Seybelgasse und An den Steinfeldern. Die Autobuslinie 61B in Fahrtrichtung Vösendorf-Siebenhirten wird über dieselbe Strecke wie der Individualverkehr umgeleitet. Dabei werden die bestehenden Haltestellen der Autobuslinie 64A angefahren.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Ketzergasse zwischen Karl-Sarg-Gasse und Brunner Straße

Baubeginn: 22. August 2023

Geplantes Bauende: 17. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at