SPÖ-Matznetter: Regierungsversagen beschert Österreich schlechteste Wirtschaftsperformance seit Euro-Beitritt

Sondersitzung zur Teuerung ist nächste Gelegenheit, um Maßnahmen umzusetzen – SPÖ fordert Preisregulierungen und Eingriffe bei Banken

Wien (OTS/SK) - Die anhaltend hohe Inflation von 7 Prozent und die Tatsache, dass Österreich damit nach wie vor die höchste Teuerungsrate in Westeuropa hat, zeigen für SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter das Dauerversagen der schwarz-grünen Regierung. „Wohnen, Energie und Lebensmittel sind laut der aktuellen Daten der Statistik Austria DIE Preistreiber und führen zur anhaltend hohe Teuerungsrate in Österreich. Die Menschen können sich immer weniger leisten, der private Konsum sinkt. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die gesamte österreichische Wirtschaft aus. Die untätige und unfähige Regierung beschert Österreich die höchsten Inflationsraten und das niedrigste Wirtschaftswachstum. Die schlechteste Performance Österreichs seit dem Beitritt zum Euro ist wie ein Zeugnis mit lauter Fünfer“, beurteilt Matznetter das Regierungsversagen. ****

Die Schuld an der hohen Inflation und am Einbruch des privaten Konsums liege allein bei der Bundesregierung, die im Kampf gegen die Inflation völlig versagt und regulierende Eingriffe konsequent ablehnt, bemängelt der SPÖ-Wirtschaftssprecher Matznetter. „Die SPÖ warnt schon seit Herbst 2021 vor den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Teuerung. Wir haben uns von Beginn an für Markteingriffe zur Preisregulierung in den am stärksten betroffenen Bereichen Energie, Mieten/Wohnen und Lebensmittel ausgesprochen. Angesicht der aktuellen Entwicklungen braucht es zudem Zinsregulierungen bei Krediten und Sparkonten. Doch ÖVP und Grüne haben bisher jede Gelegenheit ausgelassen, um wirksame Maßnahmen zur Entlastung der Menschen umzusetzen. Die aktuell beantragte Sondersitzung ist die nächste Gelegenheit, wo sich zeigen wird, wofür ÖVP und Grüne stehen: für ein System, das die wenigen hofiert und oder die vielen schützt“, bekräftigt der SPÖ-Wirtschaftssprecher abschließend. (Schluss) sr/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at